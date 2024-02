Kfc punta a inaugurare 28 nuovi ristoranti, il doppio di quelli aperti nel 2023. L’obiettivo è superare le 100 unità già nei prossimi mesi

Per KFC-Kentucky Fried Chicken (di seguito: Kfc) il 2024 si preannuncia un altro anno straordinario in Italia. Per celebrare i 10 anni dalla prima apertura sul territorio nazionale, il brand svela i suoi piani di sviluppo, sostenuti dai buoni risultati del 2023 a partire dal giro d’affari in aumento del 25% rispetto a quello del 2022, anche grazie alle nuove aperture (14 ristoranti). Nel 2024 Kfc punta a inaugurare 28 nuovi ristoranti, il doppio di quelli aperti nel 2023. L’obiettivo è sfondare il muro delle 100 unità già nei prossimi mesi: nel mese di gennaio ha già visto due nuove aperture: Asti, centro commerciale Borgo Nuovo e a Roma Fiumicino, centro commerciale The Wow Side.

Le novità nel sistema Kfc

Le novità riguardano anche il sistema complessivo di Kfc in Italia, che oggi si basa sulla sinergia fra 16 franchisee, imprenditori che hanno (in alcuni casi da 10 anni) un ruolo chiave nel far crescere il brand, e il Corporate Franchisee che coordina i piani di sviluppo e dal 2023 apre e gestisce direttamente una parte dei ristoranti. Nel 2023, le nuove aperture sono state realizzate per il 90% proprio dai franchisee e 4 di essi hanno addirittura raddoppiato il numero di ristoranti gestiti. Nel 2024 il sistema di franchising si rafforzerà con l’ingresso di 8 nuovi imprenditori, che a fine anno saranno quindi 24 in tutto.