Kiabi lancia la linea Home dedicata alla casa

Nell'assortimento del marchio Kiabi entrano i prodotti dedicati alla casa e in particolare la biancheria da letto e i prodotti per il bagno

L'offerta del marchio Kiabi, tradizionalmente legato al settore dell'abbigliamento uomo, donna e bambino, si amplia con il lancio della linea Home, dunque dedicata agli ambienti domestici. La collezione è disponibile nei negozi Kiabi sin dal 23 ottobre, acquistabile tramite prenotazione e consegna gratuita nel negozio più vicino. I clienti possono decidere di acquistare i capi solo dopo averli visti.

La linea

Si tratta di una gamma di prodotti pensata e realizzata per semplificare la vita quotidiana delle famiglie e per accompagnarle nella loro crescita con un assortimento in grado di spaziare dall’abbigliamento all’arredamento della casa. La linea comprende biancheria da letto in garza di cotone e cotone, prodotti da bagno e piccoli oggetti decorativi. Tra i prodotti da bagno troviamo asciugamani, tappeti, guanti in spugna e accappatoi. La biancheria da letto comprende set di lenzuola, copripiumini e federe per cuscino in dieci colori differenti. Completano l'offerta gli oggetti per tutti gli ambienti: tende, copricuscini di varie tipologie, tappetini, ceste portaoggetti, plaid, tovaglie e tovagliette, agende e copertine, poster, quadri.

Gli asset

Qualità, eco design, piccoli prezzi e varietà di colori e stampe sono i key point di questa collezione, realizzata in garza di cotone biologico e cotone biologico 57 fili, entrambi i

materiali certificati Oekotex, quest’ultimo è un sistema di controllo e certificazione per i prodotti del settore tessile, che attesta il superamento di test specifici per verificare la

presenza di sostanze nocive e il conseguimento di determinati requisiti ecologici.