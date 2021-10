L'assortimento di Kimbo si arricchisce di un nuovo prodotto presentato in occasione del FuoriHost al Caffè Motta di Milano. L'azienda ha presentato Kimbo Sparkling Coffee, una bevanda frizzante al caffè da utilizzare come base cocktail oppure accompagnata da ghiaccio e limone. Per la presentazione del prodotto, Kimbo ha organizzato un evento che ha coinvolto una modella e lo scultore Francesco Falasconi di Ghiaccio Express che ha intagliato nel ghiaccio a tempo di musica il logo Kimbo in formato tridimensionale, circondato da bollicine, proprio per riprendere l’effetto Sparkling.

Kimbo Sparkling Coffee è stato lanciato sul mercato quest’estate e presentato in anteprima in occasione del Premio Faraglioni, tenutosi nel mese di agosto a Capri. A partire dal mese di settembre il prodotto è disponibile nei punti di vendita della grande distribuzione e nei bar.