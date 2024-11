La campagna Foxy e le etichette sui prodotti

In onda in Tv dal 1 al 28 dicembre (Tv lineare, Ctv e streaming) la nuova campagna Foxy di Havas Milan si focalizza sull'etichetta

In onda in Tv dal 1 al 28 dicembre (Tv lineare, Ctv e streaming) la nuova campagna Foxy di Havas Milan si focalizza sull'etichetta del prodotto, il luogo informativo che esprime la trasparenza del brand.

La campagna Foxy "best sellers" supporta l'informazione

Si tratta di 4 soggetti dedicati a singoli prodotti più uno incentrato sulla gamma, con l'obiettivo di rinforzare il legame dell'azienda con i clienti aiutandoli a fare scelte d'acquisto più informate e consapevoli.

L'idea trova sostegno nei dati della ricerca che Toluna ha condotto per Foxy a ottobre 2024: il 51,5% dei consumatori italiani dichiara di leggere quasi sempre l'etichetta dei prodotti che acquista. In Polonia è il 40,1%, in Spagna è il 39,8%, in Francia il 38,8%, in Inghilterra il 24,7%. Inoltre il 74% dichiara che trasparenza e dettaglio dell'etichetta sono un driver importante nella decisione d'acquisto.

L'informazione primaria ricercata da chi legge l'etichetta è:

58,5% la data di scadenza

56% gli ingredienti

44,4% l'origine e la provenienza

35,9% i valori nutrizionali.

Lo storytelling della nuova comunicazione

L'atmosfera è ironica, con l'intento di coinvolgere lo spettatore grazie a una voce narrante che racconta l'esperienza del consumatore: si vede il protagonista intento in un'attività quotidiana, concentrato nella lettura di qualcosa che solo alla fine si scopre essere l'etichetta del prodotto Foxy.

Il soggetto dedicato alla gamma invece riprende e viralizza l'elemento visivo centrale della campagna per raccontare, sempre in chiave ironica, come l'etichetta Foxy possa diventare molto interessante per tutti, e quanto sia importante leggerla.

Vista la comunicazione, Foxy ha studiato l'etichetta dei propri prodotti così da esaltare l'impegno nella trasparenza e la creazione di un rapporto di fiducia con i consumatori. Tra le informazioni che vi si possono leggere:

-provenienza certificata delle materie prime

-composizione e modalità di smaltimento dell'imballo

-specifiche tecniche e caratteristiche del prodotto (numero di veli, numero di fogli per singolo rotolo, dimensioni e peso)

-impegno sociale di Foxy con le iniziative di solidarietà e sostenibilità. Per esempio, "Adotta una pigotta" con Unicef, i soggiorni di terapia ricreativa Dynamo Camp, Plastic Bank per il recupero della plastica dispersa nell'ambiente, la collaborazione con 3Bee per la protezione delle api, con Navilens per l'accessibilità, con Azzero Co2 per il progetto Mosaico Verde.

"Foxy non è solo un brand, ma un partner fidato che accompagna le famiglie italiane nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Con l’Etichetta Trasparenza, raccontiamo non solo i nostri prodotti, ma anche i valori e gli impegni che ci guidano ogni giorno", ha detto Massimo Sorgente, direttore marketing di ICT.

"In un contesto come quello attuale, dominato da una costante sovrabbondanza di informazioni e di prodotti, per le aziende è fondamentale accompagnare le scelte dei consumatori con responsabilità e trasparenza" commenta Caterina Tonini, Ceo di Havas Creative Network Italia.

La campagna è stata girata a Madrid e accanto alla programmazione televisiva, verrà diffusa sui canali digital e social proprietari di Foxy, non solo per l'Italia ma anche in altri Paesi Europei considerati rilevanti dal brand.