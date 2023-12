La famiglia Battistelli (Risparmio Casa) riacquista la totalità delle azioni Rch

Bibis spa ha acquistato la totalità delle azioni di Rch spa (sub holding commerciale che opera con il marchio Risparmio Casa)

Nuova operazione per la famiglia Battistelli. Bibis spa ha acquistato la totalità delle azioni di Rch spa (sub holding commerciale che opera con il marchio Risparmio Casa). Le azioni sono state acquistate da Tempus Holding, veicolo del Fondo Hig, che aveva acquisito la partecipazione del 16,7% nel 2019. Il riacquisto delle quote è stato effettuato attraverso un’operazione di debito di circa 100 milioni di euro supportata da BNL, Credit Agricole e Unicredit. Il finanziamento è stato erogato attraverso un club deal destinato esclusivamente al riacquisto delle azioni.

Le dichiarazioni

“L’operazione consente di cogliere le opportunità strategiche in un momento di mercato particolarmente interessante" spiega Stefano Battistelli, socio e fondatore del Gruppo.

“Sono molto soddisfatto dell’operazione effettuata con il supporto delle principali banche di relazione, che ha consentito di realizzare la prima fase della strategia del Gruppo" aggiunge Fabio Battistelli, socio e fondatore del Gruppo.

“Ben felice di aver supportato gli imprenditori ed i colleghi in questa importante operazione per il Gruppo“ dichiara l'amministratore delegato Fabio Tomassini.

Nuovi ingressi in azienda

In azienda sta muovendo i primi passi Riccardo Battistelli, studente universitario in Economia e Commercio, che ha attivato un percorso, affiancando il padre e lo zio seguendo le task force delle nuove aperture dell'insegna. Riccardo Battistelli, terza generazione in Risparmio Casa, ha 22 anni.