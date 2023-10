Risparmio Casa sbarca a Malta con dieci aperture

Tre negozi nel 2024 e ulteriori inaugurazioni a stretto giro. Questo il piano a breve e medio termine di Risparmio Casa che arriva a Malta

Tre punti di vendita nel 2024 e sette aperture a seguire segneranno l'ingresso e il consolidamento di Risparmio Casa a Malta dove l'insegna non food si insedierà secondo un calendario già programmato nelle principali località dell'Isola. I negozi maltesi del gruppo, che quest'anno dovrebbe raggiungere il fatturato di un miliardo di euro, andranno ad arricchire la presenza dell'insegna, attualmente operativa in Italia con oltre 150 store e in Svizzera con un negozio. La prima apertura sarà realizzata nella località Mosta in un'area di 1.000 mq con un organico di 15 persone. Il punti di vendita rispecchierà l'assortimento tipico del format già consolidato in Italia, raccontato in questo articolo, con un'offerta che spazia dai prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, fino a prodotti per animali domestici, ma anche giocattoli, cartoleria e fai da te. In linea con il format consueto, i negozi si svilupperanno per mondi merceologici ben delimitati lungo il percorso di vendita e realizzati come shop in shop.

“Arriviamo a Malta -afferma Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Fabio- esportando un modello di vendita e di sviluppo consolidato da molti anni in Italia. A Malta abbiamo la possibilità di presidiare il mercato drug store e del fai-da te oggi presente sull’Isola solo con piccole realtà locali. Malta è vicina al nostro Paese, ha importanti prospettive di crescita economica che già diversi retailer internazionali hanno intercettato”.