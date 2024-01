La gamma del salmone pronto di Mowi a Marca 2024

In uno stand rinnovato (pad. 25 A43/B44), si potranno anche gustare i prodotti di Mowi

Mowi è presente a Marca 2024 (pad. 25 A43/B44), in programma a Bologna dal 16 al 17 gennaio 2024, con l’intera gamma di prodotti salmone declinato tra i pronti da gustare e pronti da cuocere, disponibili nella grande distribuzione italiana. Il salmone Mowi è allevato responsabilmente nelle acque incontaminate dei fiordi norvegesi, nutrito con una dieta priva di antibiotici e di Ogm e certificato Asc, lo standard di sostenibilità ambientale più rigoroso.

Chi è Mowi Con headquarter a Bergen, in Norvegia, e sede operativa anche a Bologna in Italia, fornisce prodotti ittici a circa 70 paesi, è presente in 25 nazioni, con 11.500 dipendenti e con un fatturato di 4,9 miliardi di euro nel 2022. Mowi soddisfa un quinto della domanda globale di salmone di acquacoltura

Quest’anno i visitatori saranno accolti in uno stand totalmente rinnovato, in cui un led wall immersivo darà l’impressione di passeggiare direttamente sul fondale dei fiordi. Protagonisti dello stand saranno inoltre la lettera Omega, simbolo del brand, e diverse grafiche che rimandano alla campagna di comunicazione “Spudoratamente Buono”, filo conduttore della comunicazione dell’ultimo anno e che si articolerà con nuovi touchpoint anche nel 2024. Presente come gigantografia alle pareti dello stand, in quanto ambassador e protagonista degli spot Tv, l'attore norvegese Kristofer Hivju è l’iconico volto del brand. Durante i due giorni di esposizione, sono previste numerose degustazioni guidate.

La gamma di Mowi presente a Marca 2023

I prodotti pronti da gustare di Mowi comprendono il salmone norvegese affumicato premium Mowi Signature, il salmone norvegese affumicato Mowi Essential, i tranci affumicati a caldo Mowi Gourmet Deli nelle referenze Naturale, Pepe, Limone e Prezzemolo, il Sushi Mowi nel formato Small Set e Big Set e Mowi Wrap nelle varianti Mango, Wakame e Avocado. A completare la gamma, i pronti da cuocere includono i tranci marinati Mowi gourmet Infusions (Mediterraneo, Red Thai e Zenzero, Peperoncino e Limone) – pronti in soli 2,5 minuti al microonde, le porzioni naturali Mowi Pure e i Mowi Gourmet Cartoccio (Mexican Style e Indian Style), da cuocere al forno direttamente nel cartoccio incluso nella confezione.