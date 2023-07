La nuova campagna di Sisa (D.IT) sulla mdd

Sono previsti spot nei formati da 30” e da 20” on air sulle principali tv locali attive sui territori presidiati dalla rete vendita Sisa e sui social network

Una famiglia come la tua è la nuova campagna di comunicazione di Sisa (D.IT), ideata da Lessismore, con un concept che enfatizza la similitudine tra la famiglia dei prodotti a marchio Sisa e le famiglie italiane che ogni giorno scelgono la mdd del gruppo. Lo spot si apre con soggetto interno giorno: nella cucina casalinga ideale si susseguono scene di vita, di accoglienza, di convivialità, di italianità. Lo spettatore viene introdotto idealmente all’interno della dispensa dove può sbirciare tra le ante e osservare la vita quotidiana di una tipica famiglia che usa i prodotti Sisa. Nello spot è presente Sisolo, la mascotte alberello dell'insegna che indica il claim legato a questa campagna.

Sono previsti spot nei formati da 30” e da 20” on air sulle principali tv locali attive sui territori presidiati dalla rete vendita Sisa, campagna digital su Google, YouTube, Facebook e Instagram e instore-visibility.