La nuova collezione premi di Conad con Alessi

In linea con il proprio impegno per l'ambiente, Conad lancia una collezione sostenibile in collaborazione con il marchio Alessi

Sarà attiva fino al 24 settembre la collezione premi promossa da Conad in collaborazione con il marchio Alessi, realizzata con un approccio sostenibile e Made in Italy. Questa sinergia si inserisce nell'ambito dell'impegno del gruppo all'interno del più ampio progetto Sosteniamo il futuro con azioni concrete per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse, per il supporto alle persone e alle Comunità, per il sostegno ai territori e alle imprese.

“In Conad abbiamo deciso di dare uno sviluppo strategico importante alle iniziative di collezione premi, che vengono attentamente studiate e sviluppate non solo per fidelizzare i nostri clienti, ma anche per accompagnarli quotidianamente verso scelte e comportamenti sostenibili -dichiara Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad-. Siamo profondamente convinti che tutti insieme, attraverso le nostre piccole azioni quotidiane, possiamo contribuire a sostenere il futuro delle comunità e dei territori in cui operiamo."

Le modalità di partecipazione

I consumatori potranno partecipare, fino al 24 settembre, facendo la spesa con Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card nei punti di vendita della rete Conad e riceveranno alla cassa 1 bollino ogni 15 euro di spesa con cui collezionare le pentole della linea Tama, disegnata da Giulio Iacchetti per Alessi in esclusiva per Conad e realizzata in Italia con il 100% di alluminio riciclato. La gamma comprende sette prodotti tra cui due padelle, una casseruola e un tegame, il bollilatte, il wok e il coperchio realizzato in vetro con bordo in acciaio, insieme ad accessori e oggetti di design per la cucina.

“Sono oggetti totalmente dedicati ad un uso quotidiano, con manici ben ancorati ai corpi, disegnati per consentire un’ottima impugnatura e una presa sicura" chiarisce il designer Giulio Iacchetti.

Conad Premia te e l'ambiente

I bollini raccolti per la collezione premi serviranno anche per partecipare fino al 10 ottobre al concorso Conad Premia te e l’ambiente 2023, attraverso la scansione del QR CODE posto sul retro del bollino stesso. I clienti avranno così la possibilità di vincere oltre 500 premi, tutti volti a sostenere l'ambiente tra cui: