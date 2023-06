Conad sperimenta i camion elettrici a Roma e Palermo

Partiti due progetti pilota in collaborazione con Enel X Way, serviranno 16 punti di vendita di Pac 2000A Conad e Conad Nord Ovest

Il percorso di decarbonizzazione necessario alla transizione energetica trova nella logistica un terreno molto fertile di sperimentazione, e il mondo retail può giocare un ruolo fondamentale agendo sui trasporti, che possono essere resi più sostenibili, almeno ambientalmente, puntando su propulsioni alternative ai motori endotermici che utilizzano principalmente combustibile diesel per muoversi.

I progetti dei retailer in Italia Diversi sono i progetti in corso sul fronte dei trasporti: si pensi a Esselunga o Lidl che hanno messo in flotta un camion elettrico nel 2022, Il Gigante che inizierà a utilizzare i veicoli alimentati a Lng oppure Coop Alleanza che userà delle imbarcazioni ibride per far muovere le merci a Venezia

In questa direzione va l'accordo tra Conad e Enel X Way per il progetto pilota a Roma e Palermo per il trasporto di merci dai CeDi di Pac 2000A e Conad Nord Ovest a 16 punti di vendita tramite camion elettrici. “Noi di Conad -dice Andrea Mantelli, direttore supply chain di Conad-, da sempre siamo a favore di una logistica moderna ed efficiente che abbia come bussola di riferimento la sostenibilità aziendale. Il progetto di consegna con modalità 100% elettrica rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra strategia di sostenibilità ambientale permettendo l’ottimizzazione del dispendio energetico, con una notevole riduzione delle emissioni di CO2”.

Secondo un'indagine dell'Icct (International Council on Clean Transportation) emerge infatti che un autoarticolato elettrico a batteria da 40 tonnellate produrrà nel corso della sua vita lavorativa il 63% di emissioni in meno rispetto al diesel, una percentuale che salirebbe dall'84% al 92% quando l'elettricità che li alimenta arrivasse per intero da fonti rinnovabili.

La colonnina di ricarica ultraveloce installata nel CeDi di Conad da Enel X Way

“Con Conad abbiamo iniziato un percorso di sostenibilità nel 2017 -dice Riccardo Cassetta, responsabile vendite clienti privati di Enel X Way Italia- che oggi proseguiamo proponendo infrastrutture di ricarica ultraveloci dedicate alla logistica di medio e lungo raggio per la città. La prima da 150 kW è già stata installata presso la sede di Fiano Romano consentendo di ricaricare uno dei veicoli di consegna full-electric di Conad”. L’utilizzo di nuovi veicoli elettrici per la consegna sarà esteso nei prossimi mesi anche nelle città di Torino e Firenze.