La smart security di Imou si acquista in Unieuro

Il produttore di hardware per la sicurezza intelligente Imou ha stretto a fine giugno un accordo di partnership con Unieuro per la vendita dei propri prodotti nel negozi della rete specializzata. In particolare, i clienti possono acquistare in esclusiva da Unieuro la telecamera Ranger RC.

L'esclusiva Imou da Unieuro

La partnership tra il brand Imou e la rete di negozi Unieuro riguarda in particolare un prodotto proposto in esclusiva, la telecamera di sorveglianza Ranger RC nella versione 2K (da 3 MP) con il costo suggerito di 34,99 euro. Il prodotto si rivolge agli anziani, per gestire il momento in cui, per esempio durante le vacanze, si trovano soli, o se vivono da soli durante l'anno e desiderano mantenere un contatto con la famiglia per eventuali necessità ed emergenze. La telecamera offre la funzione "ascolta e parla in tempo reale" che si attiva alla pressione di un pulsante ben visibile sulla telecamera stessa. Così tramite la App Imoulife parte una chiamata ed è possibile gestire eventuali emergenze, anche a distanza.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership – ha commentato Andrea Battaglia, country sales manager di Imou – Unieuro è un’azienda leader in Italia nel segmento del retailer elettronico, conosciuta e apprezzata universalmente: siamo certi che questa collaborazione porterà grande soddisfazione a entrambe le aziende".

Quello della smart home è un settore in continua espansione, al punto da coinvolgere anche il grande pubblico, sempre più informato e attivo nella ricerca di applicazioni e nell'installazione di prodotti, anche in autonomia, senza passare dall'installatore professionista. Si è sviluppato così un mercato di prodotti concepiti per dare semplicità di utilizzo e costi contenuti, e per risolvere i problemi più comuni delle famiglie, per le quali un intervento professionale di alto livello non sarebbe avvicinabile per una questione di costi.

"I prodotti Imou coniugano l’estrema semplicità di utilizzo con la più alta qualità - prosegue Andrea Battaglia -, a costi davvero contenuti, e si dimostrano un valido alleato per qualunque tipologia di utente… per sentirsi sempre ‘sicuri e sereni ovunque’– come recita il motto dell’azienda – a casa o fuori casa”.

Le soluzioni di Imou si estendono dall'uso domestico alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di rendere la vita più comoda e sicura grazie alla tecnologia. Propone soluzioni integrabili con gli impianti esistenti, in cloud e sfruttando l'intelligenza artificiale. La presenza in Unieuro conferma il trend che vede la tecnologia come strumento ricercato anche dalle famiglie per semplificare la vita quotidiana, a un prezzo accessibile per tutti.