Too Good To Go lancia in gdo la Fast Box di spesa essenziale

Le box di spesa pre-impostate sembrano diventare il trend del momento, dopo il nuovo servizio online "Gli essenziali" lanciato da Carrefour Italia, arriva sulla stessa scia (sebbene con le dovute differenze, l'iniziativa di Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari. Quest'ultima per il periodo dell'emergenza ha infatti lanciato in gdo la Fast Box, un sacchetto di spesa ordinabile tramite app e preparato direttamente dal punto di vendita, dove è poi possibile ritirarlo in una data fascia oraria.

Non si tratterà di una selezione a sorpresa, ma di una serie di prodotti- scelti con l’obiettivo di coprire il fabbisogno di una settimana - che gli utenti potranno visualizzare sull’app e acquistare consapevolmente, evitando anche l’accaparramento eccessivo di cibo.

“Ci siamo chiesti come Too Good To Go potesse rendersi utile ai propri partner e agli utenti in generale in questo momento di difficoltà per tutti”, spiega Eugenio Sapora, country manager di Too Good To Go Italia, “e abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra app, che permette di gestire gran parte delle operazioni tramite smartphone, per facilitare e rendere più efficiente per tutti il momento della spesa”.

Già attivo sull'app con i suoi punti vendita a Perugia c'è Coop Centro Italia.

Le Fast Box potranno avere un prezzo variabile dai 25 ai 40 euro, con una selezione di prodotti tra pane, pasta, sughi, verdure, frutta e latticini. Rimane attiva in parallelo la possibilità di acquistare le classiche Magic Box Too Good To Go nei supermercati aderenti al progetto anti-spreco.

Come funziona

Tramite l’app Too Good To Go, ciascun punto di vendita ha la possibilità di indicare ogni giorno la quantità di Fast Box disponibili. I consumatori possono geolocalizzarsi, cercare gli store aderenti ed acquistare un kit di spesa predefiniti, il cui contenuto sarà specificato sull’app al momento dell’acquisto.

La Fast Box ordinata potrà essere pagata tramite l’app con carta, con Paypal o con i servizi Apple Pay o Google Pay: basterà poi recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, attendere nella fila predisposta appositamente e ritirare la Fast Box.