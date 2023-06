L’area la Mieloteca di Conad Adriatico valorizza il territorio

Sono già 30 le aree la Mieloteca realizzate da Conad Adriatico nei propri negozi nelle Marche, in Abruzzo, Puglia e Molise.

Il progetto de La Mieloteca di Conad Adriatico

Si tratta di una testata di gondola posta nell'area della prima colazione, vicino alle creme e marmellate. Il progetto, partito nel 2023, qui un negozio che lo ospita, prevede un'offerta di circa 70 referenze di miele, un assortimento molto più profondo di quanto offra in genere la gdo.

Per esempio, include miele in favo da fiori diversi, la linea Orsettolo! per i più piccoli, con il vasetto a forma di orso e produzione abruzzese, miele con frutta secca, il miele balsamico Balsamiel, miele con zenzero e curcuma in polvere, e preparazione dolciaria al limone, miele con peperoncino, con scaglie di tartufo, ma anche polline, miele di sulla, millefiori delle montagne d'Abruzzo, miele di marruca, mielata di bosco, miele di coriandolo, di clementine, di ciliegio e girasole, miele nel formato tris gourmet.

Si tratta di preparazioni non proprio comuni e che si prestano a impieghi più vari in cucina, per accompagnare secondi piatti di carne e formaggio, o per dolci e tisane.

Produttori locali e cultura del consumo sostenibile

Il progetto va oltre la vendita del prodotto, che comunque funziona visto che la categoria realizza il 48% di fatturato in più rispetto all'anno pre-introduzione del progetto, e che i primi 20 articoli venduti sono mieli speciali, come il favo di coriandolo, il favo di castagno, il balsamiel, il miele manuka, superfood della Nuova Zelanda e Australia, il polline. A conferma che l'assortimento profondo premia e stimola il consumatore finale.

Così è però anche grazie al supporto informativo che Conad Adriatico ha scelto di dare a la Mieloteca, inserita in un contesto più ampio di consumo sostenibile. Per aiutare le api per esempio meglio consumare frutta e verdura di stagione, scegliere prodotti biologici in packaging riciclato certificato, prodotti attenti all'ambiente e all'economia circolare.

Da parte sua Conad Adriatico premia fornitori e aziende con pratiche agricole e produzioni che contribuiscono al bene dei terreni, del clima e dell'ambiente, sceglie mielifici italiani e del territorio di riferimento del retailer, così da avere sempre più api in Italia e offrire un'alternativa più salutare allo zucchero.

I fornitori dall'Abruzzo, novità dalla Sardegna

Tra i produttori selezionati da Conad Adriatico ci sono due importanti apicoltori abruzzesi.

Adi Apicultura di Tornareccio (Ch), pionieri del miele biologico dal 1858, certificato BioAgriCert, USDA Organic e Canada Organic, BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard). Tra i prodotti di questa azienda, che nella mission aziendale ha la difesa delle api e della biodiversità in Italia, ci sono il miele balsamico Plus Mellis Bio, per decongestionare le vie respiratorie.

Apicoltura Luca Finocchio, azienda innovativa, con 1.000 alveari e 50 milioni di api che sposta secondo la tecnica del nomadismo a caccia delle fioriture migliori, da cui 15 mieli unifloreali apprezzati in Italia e all'estero. Sono tra i fondatori dell'associazione nazionale Le Città del Miele, a Tornareccio, storica capitale abruzzese del miele.

Il prossimo inserimento riguarderà il fornitore sardo Terrantiga con 7 mieli sardi: asfodelo, cardo, eucalipto rosso, lavanda selvatica, miele di mora, millefiori di macchia Mediterranea, sapa di miele. Anche quest'azienda pratica la tecnica del nomadismo e difende il patrimonio genetico delle colture, eroso dalle ibridazioni, portando le api dove gli insetti impollinatori sono in numero ridotto.

Allestimento e comunicazione

Lo scaffale è allestito con celle di forma esagonale, che richiamano l'estetica dell'alveare, con le arnie centrali in rilievo che danno profondità e movimento all'esposizione.

I cartelli informativi danno indicazioni sulle tipologie di miele e sugli abbinamenti. I Qr code permettono ai clienti più esigenti di approfondire, con la dicitura "Scopri la carta d'identità del tuo miele preferito". Le informazioni riportate riguardano zona di raccolta, colore, odore, sapore, aroma, consistenza, segni particolari e gli abbinamenti.