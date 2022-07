Le antenne antitaccheggio di Checkpoint scelte da Penny Italia

Un progetto di protezione alla fonte, con 2.000 antenne Evolve installate in 400 pdv, messo in funzione in meno di tre mesi

Tra le soluzioni per contrastare le differenze inventariali, le antenne antitaccheggio sono uno degli strumenti più utilizzati per tenere sotto controllo il conto economico degli store. Penny Italia, insegna discount del gruppo Rewe, ha installato, in meno di tre mesi, più di 2.000 antenne Evolve di Checkpoint System nei 400 punti di vendita presenti nel nostro paese.

La crescita del canale discount sta avvenendo anche grazie all'ottimizzazione delle attività del personale e all'efficienza nella supply chain, in quest’ottica, la protezione degli oggetti alla fonte, risulta fattore dominante nel perseguire la profittabilità dei punti di vendita e per questo l'insegna era alla ricerca di una soluzione integrata, efficace e pronta all'uso.

Stretta collaborazione tra Penny e Checkpoint per un veloce deployment del progetto

Fondamentale è stato il lavoro tra retailer e fornitore del servizio per avere un veloce deployment del progetto, i punti di vendita Penny interessati dall’installazione presentavano differenti tipologie di layout. “Quando siamo stati contattati Penny -dice Alberto Corradini, business unit manager di Checkpoint Systems Italia-, la sfida che si è aperta per noi e che abbiamo accettato con entusiasmo è stata quella di progettare un programma di protezione alla fonte in tempi ridotti, che fosse efficace al 100% fin dalla prima installazione. Ci siamo riusciti grazie alle competenze ed expertise che abbiamo maturato in oltre 50 anni di attività nel settore”.

Un altro servizio scelto da Penny è stata la manutenzione proattiva: il sistema di Checkpoint è infatti in grado di interrogare in autonomia i device e individuare eventuali errori o anomalie, riuscendo ad intervenire prima da remoto, evitando così l’uscita di un tecnico e abbattendo considerevolmente costi ma anche l’impatto ambientale. Il progetto ha previsto anche la formazione del personale sull’utilizzo dei sistemi di sicurezza e nella gestione degli allarmi.