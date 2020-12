Le campagne di fidelizzazione di Coop Centro Italia e Coop Reno

L'agenzia loyalty Promotica ha avviato le nuove campagne di fidelizzazione chiamate Qui da Noi per il Gruppo Coop Centro Italia e Coop Reno, in collaborazione con il marchio Egan di Forma Italia srl, specializzata nella produzione di accessori domestici di alta qualità.

La campagna è declinata in due tipologie di attività promozionale: la prima è una self-liquidating e prevede come premio immediato le casette segnaposto Qui da Noi, a fronte di una spesa di 15 euro ed un minimo contributo aggiuntivo, mentre la seconda è una short collection con in premio la collezione di articoli tessili e complementi d’arredo. Il valore complessivo delle due campagne è di oltre 1,5 milioni di euro e si prevede movimenterà circa 400.000 premi. La collezione, che mira a valorizzazione il territorio, è ispirata ai paesi ed ai borghi italiani.

“Questa campagna mette al centro l’italianità, concetto che è sinonimo di qualità ed eccellenza -spiega Diego Toscani, Ad di Promotica-. In Italia abbiamo la fortuna di avere un tessuto produttivo di altissimo livello, per cui nello scegliere i premi per le nostre campagne cerchiamo sempre di privilegiare quelle aziende che rappresentano il meglio del Made in Italy”.