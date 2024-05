Le nuove collezioni di conserve di pomodoro di Agromonte a Cibus 2024

Dall’esperienza allo stand alle degustazioni di pizza, passando per i progetti di biodiversità fino agli special pack

Pomodoro Datterino, ciliegino e piccadilly sono la materia prima delle nuove collezioni di conserve rosse che Agromonte ha presentato a Cibus 2024. Salse pronte, passate, polpe, sughi e pesti allo stand del produttore siciliano, che propone un’esperienza che vuole far rivivere al visitatore la realtà di una serra, con tanto di ronzii di bombi e suoni di mare, acqua e vento. Ovviamente spazio anche per le degustazioni di pomodoro ciliegino Agromonte e pizza. Presente anche il pizzaiolo siciliano Giuseppe Criminisi, vincitore del Campionato mondiale della pizza 2023.

Agromonte, a Cibus spazio alla tutela della biodiversità

A Cibus, lo stand di Agromonte diventerà anche un luogo per raccontare alcuni temi della realtà di Chiaramonte Gulfi, come il legame con il territorio attraverso iniziative di biodiversità e confezioni dedicate. La fiera è poi l’occasione per riconfermare la collaborazione con Climate Tech Company 3Bee, compagnia che opera nel campo della tutela della biodiversità con progetti rigenerativi basati sull’uso di tecnologie. In quest’ottica si inquadra l’iniziativa dell’Oasi Agromonte, un bosco nettarifero di duecento alberi in provincia di Messina, che sarà rifugio per le api. E nell’anno in corso sono previsti altri progetti con 3Bee, sempre in tema di tutela della biodiversità.

Agromonte, a Cibus i nuovi formati per le salse

Nuovi formati speciali per le Salse pronte e le Passate siciliane. Per la Salsa pronta di ciliegino, datterino, la Passata siciliana di ciliegino e ancora quella di datterino cambia la proposta commerciale con un cluster di due confezioni della stessa referenza: la scelta del nuovo formato bipack, 2x330g va nella direzione di un approccio alla spesa più sensibile al risparmio, comunica l’azienda siciliana. Un formato che va pure nella direzione di un più comodo stoccaggio del prodotto in dispensa. Lo special pack della Salsa pronta di ciliegino, è anche al Cibus Innovation corner nella sezione Novità di Prodotto.