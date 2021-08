Lekkerland aderisce a C3

Novità nel panorama della distribuzione organizzata. Lekkerland Italia si appresta a entrare nel Consorzio C3, uno dei più importanti della distribuzione moderna, aderente alla Centrale di acquisti Forum, che ha una quota di mercato del 9%.

Di fatto, l’azienda, attiva nella distribuzione di prodotti dolciari, beverage e d’impulso sul canale tradizionale e Out of home e considerata come un punto di riferimento per i piccoli commercianti, bar e attività rivolte al pubblico, aderirà ufficialmente al Consorzio dal 1° gennaio 2022.

Collaborazione tra canale tradizionale e d.o.

“L’adesione di Lekkerland al Consorzio C3 in qualità di soci, rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro percorso di crescita -sottolinea il presidente Antonio Sareni, per il quale la novità “costituisce un elemento motivazionale ed un'ulteriore spinta all’espansione di Lekkerland sul territorio nazionale”. Quindi rivendica: “ La nostra organizzazione è l’unica del canale tradizionale e impulso in grado di collaborare con altre realtà della distribuzione moderna”.

Gli fa eco il presidente del consorzio Maggiorino Maiorana, che si dice molto soddisfatto per il nuovo ingresso. “Si tratta di una realtà strutturata che risponde ai valori delle imprese del nostro gruppo, caratterizzate da una gestione agile e dinamica che, unita alla forte radicazione sul territorio, porta valore aggiunto a tutta la filiera distributiva delle imprese associate”.