Famila: a Palermo il concept store del Gruppo Cds (Selex)

Un supermercato di ultima generazione per il Gruppo Cds, recentemente entrato in Selex, come raccontato in questo articolo, che a Palermo realizza un punto di vendita Famila, situato in via Libertà 30.

Il claim che accompagna la promozione dell'apertura è Una nuova idea di spesa. "Con questo store non vogliamo solo dare una nuova idea di spesa -sottolinea Angelo Agliata,

amministratore del Gruppo Cds, che in Sicilia gestisce il marchio Famila- ma soprattutto

rappresentare un nuovo modo di vivere il supermercato e di fare acquisti: gli spazi non sono un mero contenitore di prodotti, ma scenario in cui il cliente diventa protagonista di

un’esperienza piacevole, improntata sempre alla scelta del meglio".

La struttura, aperta H24, ha un design moderno, caratterizzato da uno stile minimal e raffinato, con accorgimenti ecosostenibili come nel caso delle luci a led e dei banchi frigo, così come la proposta di prodotti eco friendly e senza imballaggi come la frutta secca e i legumi. L'area dei freschi si articola nei reparti di salumeria dotata di frigo-cella per la stagionatura e affumicatura ad hoc di carni e salumi; macelleria con una selezione di carni pregiate tra cui la Scottona, Angus e il Tomahawk, la gastronomia con piatti pronti, preparati con cura dagli chef della cucina. Completa l'area l'ortofrutta. Presente anche la cantina, con una selezione di etichette e vini, in cui è disponibile un

abbattitore di temperatura per raffreddare le bottiglie scelte per l'acquisto.

In barriera sono disponibili moderne casse self. Tra i servizi: i carrelli per gli animali a quattro zampe, e la possibilità di acquistare i pass Amat e Ztl per il parcheggio.