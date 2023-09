Levissima: la nuova Limited Edition con i Pokémon

Sei bottiglie con grafiche personalizzate per la Limited Edition pensata per i più piccoli e per il loro ritorno a scuola. Ne sono protagonisti i Pokémon

Trasmettere ai bambini l'importanza di una corretta idratazione è tra gli obiettivi di Levissima che sceglie i Pokémon come protagonisti della nuova Limited Edition per accompagnare i più piccoli nel rientro tra i banchi di scuola. Le bottiglie dell'edizione limitata sono realizzate con il 25% di plastica riciclata (R-PET), sono dotate di tappo salvagoccia, e nel formato da 33 cl da trasportare facilmente nello zainetto.

Sei le bottiglie dalle grafiche personalizzate, pensate da Levissima Issima e The Pokémon Company International, ciascuna dedicata ad un Pokémon diverso tra quelli più iconici: il Pokémon Seme, Bulbasaur; la Lucertola, Charmander; la Tartaruga, Squirtle; il Pokémon Topo, Pikachu; il Pokémon Palla, Jigglypuff e infine Snorlax, il Pokémon dormiglione. I più piccoli potranno collezionarli e, attraverso il QR Code presente sull'etichetta, potranno conoscerli meglio tramite le informazioni visionabili online.

La sostenibilità è tra i driver del brand che promuove il progetto Regeneration, che si propone di contribuire alla creazione di un mondo in cui le risorse naturali vengano utilizzate in modo condiviso e responsabile per creare insieme un impatto positivo, promuovendo stili di vita sostenibili e progetti orientati a ridurre l’impronta ecologica della plastica. Da qui la scelta di realizzare queste bottiglie con il 25% di plastica riciclata (R-PET).