LG alza l’asticella degli obiettivi

La società coreana ha presentato nel corso di una conferenza stampa la strada che intende seguire per centrare gli obiettivi del piano Vision 2030

Trasformarsi in una “Smart Life Solution Company” in grado di migliorare e ampliare le esperienze che offre alle persone all’interno dello spazio domestico, commerciale, virtuale e in mobilità. È l’obiettivo di Vision 2030, il piano di crescita di LG, in merito al quale sono stati forniti dettagli dal top management nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Las Vegas, dove è in corso di svolgimento il Ces, la più grande fiera al mondo di elettronica e

Business model rimodellato seguendo tre direzioni

Il chief executive officer William Cho ha identificato tre direzioni strategiche che rimodelleranno il business e la customer experience: l’elettrificazione, la servitizzazione e la digitalizzazione. “Se il 2023 è stato l’anno in cui abbiamo dato inizio al cambiamento, il 2024 sarà l’anno in cui daremo una grande spinta per il suo raggiungimento”, ha dichiarato Cho.

La strategia per l’anno in corso è denominata “Break through limits”, vale a dire “abbattere i limiti”. LG si impegnerà per perfezionare il proprio portfolio alla luce delle nuove aree di crescita cioè la creazione di un modello di business basato su piattaforme di servizi, l’accelerazione delle aree b2b e l’ingresso in nuovi segmenti di business.

Tra le priorità, l’azienda aumenterà gli investimenti in base alle priorità strategiche del business. Quest’anno raddoppierà gli investimenti, impiegando 8 miliardi di dollari in ricerca & sviluppo e in altre aree strategiche per rafforzare la competitività. Tra le altre aree di investimenti, ha indicato

i componenti per veicoli, i sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, gli elettrodomestici da incasso, il digital signage e la piattaforma webOS. LG continuerà a investire in nuovi business, come i sistemi di ricarica per veicoli elettrici e la robotica, e ha già annunciato l’intenzione di investire più di 40 miliardi di dollari entro il 2030 per trasformare qualitativamente il proprio portfolio.

Caccia all’m&a

Inoltre LG cercherà opportunità di crescita inorganica come fusioni, acquisizioni e partnership. Creando un modello di business basato su piattaforme di servizi e focalizzandosi su b2b e nuovi segmenti, LG intende raggiungere l’obiettivo del Triplo Sette: un tasso di crescita medio e un profitto operativo pari o superiore al 7%, nonché un valore commerciale che si traduce in un rapporto Ebitda pari a 7.

LG accelererà inoltre l’evoluzione del proprio modello di business complessivo, entrando in aree non-hardware, come contenuti, servizi e abbonamenti, a complemento degli attuali business incentrati sul prodotto come elettrodomestici e televisori.