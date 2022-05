Lidl arricchisce l’offerta green con la linea solari

Si potenzia la proposta ecostenibile di Lidl Italia che propone la gamma di solari Love Your Planet, firmata Cien Sun, di origine vegetale

Più volte abbiamo sottolineato l'impegno sostenibile di Lidl che, con varie iniziative, ha accelerato il percorso nel rispetto dell'ambiente. Questa logica è stata sviluppata sia nei propri punti di vendita, sia nella logistica ma anche nell'assortimento con proposte in linea con gli obiettivi del gruppo. Dopo il recente lancio della gamma di articoli sportivi realizzati da fondi di caffè riciclati e il potenziamento della linea EcoVero, Lidl si approccia alla stagione estiva con prodotti che rientrano perfettamente in questa logica di sostenibilità. Per contribuire a proteggere l’ecosistema marino, minacciato dall’inquinamento di sostanze chimiche e microplastiche nocive per la biodiversità, Lidl Italia lancia la sua nuova linea di solari Love Your Planet, firmata Cien Sun, di origine vegetale e priva di sostanze chimiche nocive per la biodiversità e le barriere coralline.

A riguardo l'azienda sottolinea: "Ogni anno, migliaia di tonnellate di filtri solari si riversano negli oceani e sui coralli, causandone lo sbiancamento e sottoponendoli a una situazione di stress che ne complica la longevità. Per questo, lo stato americano delle Hawaii ha approvato un Protocollo che vieta l’utilizzo di prodotti solari contenenti sostanze o filtri chimici, tra cui oxybenzone e octinoxate, con un impatto significativo sull’ambiente marino e sugli ecosistemi ad esso interconnessi". La scelta di Lidl nasce con l’idea di rispettare il Protocollo Hawaii e contribuire alla sfida della sostenibilità.

La linea Love Your Planet sarà disponibile in tutti i punti di vendita Lidl Italia a partire da

lunedì 6 giugno in occasione della settimana in cui si celebra la Giornata mondiale degli oceani. Anche il packaging dei prodotti è sostenibile, composto al 50% da materiale riciclato. In questo ambito, la catena ha sviluppato ulteriori attività mirate ad eliminare la plastica dai prodotti in assortimento, come raccontato in questo articolo.

I nuovi prodotti

La gamma comprende la crema solare con protezione solare 30 certificata 100% di origine vegetale nella confezione da 150 ml al prezzo consigliato di 3,49 euro; la crema solare spf 50 in un packaging composto per il 50% da materiale riciclato, da 150 ml a 3,99 euro e la crema solare 50 per viso e décolleté con una formulazione sostenibile e un packaging responsabile, in un formato da 50 ml al prezzo di 2,99 euro.