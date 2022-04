Lidl: la capsule sportiva dai fondi di caffè riciclati

Nel rispetto della filosofia di sostenibilità che Lidl sta portando avanti, sono state inserite in assortimento nuove referenze green con la mdd Crivit

Nuova linea sportiva sostenibile nei 700 punti di vendita Lidl dove sarà introdotta in assortimento la capsule con marchio Crivit, private label dell'insegna, realizzata con i fondi di caffè riciclati. La gamma comprende articoli abbigliamento per uomo e donna che spaziano dalle felpe agli shorts. Le referenze sono state realizzate grazie alla tecnologia S.Café, con un processo a bassa temperatura, alta pressione e risparmio energetico. Sono stati infatti combinati i resti dei chicchi di caffè con i filati ottenendo un tessuto eco-friendly che, grazie alle sue caratteristiche e ai suoi micropori, è capace di assorbire gli

odori e proteggere la pelle dai raggi UV.

Inoltre, i tessuti sono certificati Recycled Claim Standard o Global Recycled Standard: due sigilli che testimoniano l’importanza del riciclo e hanno come obiettivo la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia). Questi standard assicurano la tracciabilità lungo l’intero processo produttivo e garantiscono l’impiego di materiale riciclato all’interno dei prodotti.

L'impegno di Lidl per l'ambiente

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella filosofia green adottata da Lidl che nel corso degli ultimi anni ha sperimentato e attuato soluzioni nel pieno rispetto dell'ambiente come nel caso degli imballaggi sempre più orientati all'ecosostenibilità o della logistica, sviluppata secondo lo stesso asset. In ambito assortimentale, Lidl aveva già proposto le sue prime calzature sportive prodotte al 100% con plastica riciclata, come raccontato in questo articolo. Ancora una volta, come successo a maggio del 2021, è il marchio Crivit a rappresentare questa evoluzione. Non ultima, la proposta di una linea per la casa prodotta con plastica riciclata, dell'azienda PreZero, divisione ambientale del Gruppo Schwarz, di cui Lidl fa parte e con la quale condivide la stessa politica di sostenibilità.