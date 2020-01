Lidl: il nuovo store di Buccinasco

Lo storico punto di vendita Lidl di via della Resistenza a Buccinasco (Mi), aperto nel 1999, lascia spazio alla struttura appena inaugurata ad angolo tra viale Lombardia e via Grancino. Il nuovo supermercato, che sorge su un ex insediamento produttivo dismesso da una decina di anni, è il frutto di un progetto di riqualificazione e recupero urbano a consumo zero di suolo. Per la realizzazione della struttura sono stati usati accorgimenti ecosostenibili.

L’edificio, che rientra in classe energetica A+, dotato, come da consuetudine dell’insegna, di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, si sviluppa su un’area vendita di oltre 1.300 mq, quasi raddoppiando i 700mq del precedente, e dispone di un impianto fotovoltaico da 132 kW.

L’offerta comprende più di 2.500 prodotti di cui oltre l’80% made in Italy tra cui la linea Italiamo con proposte del patrimonio gastronomico nazionale.

Lo store è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21,30 e la domenica dalle 8,30 alle 20. Per questa apertura sono stati assunti otto addetti che vanno a potenziare l’organico della struttura, precedentemente impiegato nel punto di vendita di via della Resistenza.

Lidl ha creato, inoltre, una pista ciclabile per favorire il collegamento al proprio store e, nel parcheggio, ha previsto l’inserimento di colonnine elettriche per poter ricaricare gratuitamente auto e biciclette.