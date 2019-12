Lidl potenzia la presenza in Piemonte e Sicilia

La catena si espande in più regioni con nuove strutture. In provincia di Cuneo ha consolidato la rete, che conta nove store, realizzato a Savigliano, in via Mellonera angolo con via Saluzzo.

In questo store Lidl sono impiegati 26 collaboratori. L'offerta comprende oltre 2.500 referenze di cui oltre l’80% Made in Italy. In particolare la linea Italiamo propone il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga l’ottima qualità alla convenienza del prezzo. Il supermercato è aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 21.

In Sicilia, a Siracusa, ha inaugurato un punto di vendita in Viale Santa Panagia 107. La struttura è dotata di un impianto fotovoltaico da 50kW collocato sul tetto e un sistema di recupero delle acque piovane che verranno riutilizzate per la cura degli spazi verdi. Il negozio ha un parcheggio da 165 posti auto dotato di due postazioni per ricarica gratuita per auto elettriche. Si avvale di un team di lavoro di 11 collaboratori.

I progetti di sviluppo

Lidl, che ha investito oltre 400 milioni di euro nel 2018, continua a svilupparsi sul territorio italiano programmando nuove aperture ma anche interventi di manutenzione straordinaria sui negozi, quali ammodernamenti e sostituzioni. Nell'ottica dello sviluppo e degli investimenti aziendali importante anche l'aspetto “green”: il 20% circa riguarda infatti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e solo nel 2018 sono stati investiti a questo scopo circa 85 milioni di euro.