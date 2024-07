Lidl rinnova la collaborazione con Banco Alimentare

#Esg. Dopo il successo della scorsa edizione, Lidl e Fondazione Banco Alimentare Onlus tornano a collaborare. Per ogni confezione di pasta Italiamo, Lidl donerà 10 centesimi

L'impegno per il sociale è da anni un punto di forza di Lidl che periodicamente promuove e organizza iniziative per supportare sia i consumatori, sia le associazioni che operano sul territorio. Nel mese di luglio, Lidl Italia e Fondazione Banco Alimentare Onlus rafforzano la loro sinergia attivando un nuovo progetto che si articolerà fino a giorno 28, replicando di fatto quanto già sperimentato lo scorso anno. Infatti, da qui a fine mese, Lidl donerà 0,10 centesimi per ogni pacco di pasta Italiamo venduto, gamma mdd del marchio.

Nel 2023, la stessa attività aveva portato a raccogliere oltre 26.000 in sole due settimane. Uguali i formati di pasta coinvolti: orecchiette, spaghetti, rigatoni e fusilli.

La collaborazione con Banco Alimentare

La partnership è stata attivata nel 2018, anno in cui è stato organizzato il progetto denominato Oltre il Carrello - Lidl contro lo spreco che aveva l'obiettivo di recuperare le eccedenze. Più che positivo il risultato: a sei anni dal lancio sono state donate oltre 43.000 tonnellate di cibo, equivalenti ad oltre 86 milioni di pasti per le persone in difficoltà.

Le dichiarazioni

“Come azienda attiva su tutto il territorio nazionale, siamo consci della nostra responsabilità verso la comunità” commenta Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, mentre Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus, aggiunge: "Il nostro obiettivo è da sempre quello di ridare fiducia e speranza alle persone in difficoltà e possiamo raggiungerlo solo facendo squadra con chi realmente si mette in gioco con noi e ci resta vicino”.

Le altre attività per il sociale di Lidl

Come già evidenziato, la vicinanza al territorio è tra gli asset di Lidl in Italia che opera su più fronti spendendosi anche per concretizzare i suoi impegni nei confronti della sostenibilità in senso generale, dal sociale all'ambiente. Numerose le attività che si possono citare e di cui vi abbiamo già parlato, dalla collaborazione con il WWF al supporto alle donne.