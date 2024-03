#Esg. Due le associazioni che beneficiano del supporto di Lidl Italia: D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, e Salute Donna Onlus

Ventimila euro a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, rete nazionale antiviolenza, che comprende 8 organizzazioni di donne su tutto il territorio nazionale, e altrettanti a Salute Donna Onlus, associazione di volontariato che dedica le proprie energie alla promozione dell’educazione alla salute, alle attività di prevenzione delle malattie oncologiche. Questa la cifra donata da Lidl Italia a sostegno delle donne e contro la violenza, ,in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. L'insegna rinnova il suo impegno sottolineando la volontà di contribuire attivamente alla lotta contro le discriminazioni e le violenze.

A riguardo, Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e Csr Lidl Italia, sottolinea: “Riconosciamo il ruolo cruciale che le donne svolgono nella società e anche il loro fondamentale contributo al successo della nostra azienda. La squadra di Lidl conta più di 21.000 colleghi, di cui oltre il 60% donne, molte delle quali sono esempi di resilienza femminile di grande ispirazione per tutti. Come azienda, sostenere queste due realtà, che si adoperano per accogliere e affiancare le donne in difficoltà, è per noi un segno tangibile del nostro impegno, contribuire concretamente allo sviluppo, non solo di un domani, ma anche di un presente migliore”.