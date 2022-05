Lidl sostiene la Fondazione Umberto Veronesi

Prosegue la collaborazione di Lidl Italia con la Fondazione Umberto Veronesi alla quale l'insegna eroga finanziamenti per sostenere la ricerca

L'impegno per l'ambiente e il benessere delle persone sono tra i valori su cui Lidl Italia insiste e lavora da anni realizzando attività specifiche in più ambiti. In un contesto di questo tipo rientra la collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi che Lidl sostiene offrendo il proprio contributo a favore della ricerca scientifica d’eccellenza. La catena eroga, infatti, finanziamenti per ricercatori qualificati e meritevoli, impegnati nel campo dell’oncologia e nel campo della prevenzione e stili di vita. Questo obiettivo sarà raggiunto con una nuova iniziativa che coinvolge la nuova linea di solari Lidl, raccontata in questo articolo e lanciata da pochi giorni.

A partire dal 6 giugno, Lidl Italia sosterrà la ricerca scientifica sul tema donando a favore di Fondazione Umberto Veronesi 0,50 centesimi per ogni solare Cien Sun acquistato. L’iniziativa riguarderà la vendita dei solari per bambini con FP 50+ e quelli della nuova linea sostenibile Love Your Planet. Attraverso questa campagna, l’insegna contribuirà a finanziare le borse di ricerca post-dottorato che verranno consegnate nel 2023 nei campi dell’oncologia e della prevenzione.

Le dichiarazioni

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per questa campagna -dichiara Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e csr di Lidl Italia-. Si tratta di un impegno concreto a favore della ricerca e per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Siamo sicuri che la campagna avrà un riscontro positivo: lo scorso anno grazie al supporto dei nostri clienti abbiamo donato oltre 60.000 euro che sono serviti a finanziare il lavoro della dottoressa Letizia Granieri e del dottor Valerio Ciccone e le loro ricerche per i pazienti affetti da melanoma.”

"Ogni anno Fondazione, attraverso un bando pubblico, seleziona i migliori scienziati e i migliori progetti con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza a beneficio dei pazienti di oggi e di domani. Grazie al prezioso e rinnovato sostegno di Lidl Italia potremo continuare a finanziare la ricerca sui tumori della pelle con l'obiettivo di sviluppare sia nuove terapie sempre più efficaci sia metodi di indagine diagnostica all'avanguardia. Il tutto in un'ottica di personalizzazione delle terapie e della diagnosi precoce" aggiunge Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi.