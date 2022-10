Lidl: un nuovo polo logistico ad Assemini

Primo polo logistico in Sardegna per Lidl Italia, ad Assemini, in provincia di Cagliari, il dodicesimo in Italia

Con un investimento di oltre 70 milioni di euro, Lidl Italia sta realizzando il polo logistico di Assemini, in provincia di Cagliari, che ospiterà il primo magazzino Lidl in Sardegna e il dodicesimo in Italia. La struttura, che porterà 140 nuovi posti di lavoro, si estenderà su una superficie di oltre 37.000 mq, sarà dotato di un pannello fotovoltaico da 1.100 kW e sarà alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Il centro sarà completato nel 2024.

Questa scelta si inquadra con la strategia di sostenibilità di Lidl che mira alla decarbonizzazione dei trasporti entro il 2030. Il polo, infatti, contribuirà ad accorciare le distanze dei negozi con una diminuzione della media dei km percorsi dalla merce e una conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Nell'Isola la catena opera con 21 store. “Questo importante progetto porta con sé un significativo risvolto anche per il territorio. Molte delle imprese con cui stiamo collaborando per la sua realizzazione, infatti, sono sarde. Grazie a loro e alla proficua collaborazione con il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e con l’amministrazione locale, i lavori stanno procedendo rapidamente” dichiara Roberto Eretta, Ad vendite Lidl Italia.

Lo sviluppo di Lidl

Nel triennio 2022-2024 Lidl Italia investirà sul territorio nazionale 1,5 miliardi di euro per l’apertura di 150 nuovi punti di vendita e per il potenziamento della rete logistica, al fine di rendere l’approvvigionamento della merce ancora più funzionale. Questo investimento rappresenterà un primo passo verso il raggiungimento di un importante obiettivo di sviluppo della rete vendita che toccherà quota 1.000 store entro il 2030.