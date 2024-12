L’impegno per la sostenibilità di Multicedi (VéGé) nel suo primo bilancio

Primo Bilancio di Sostenibilità per Multicedi (VéGé) che definisce alcuni key point su cui ha incardinato le azioni green

Il Gruppo Multicedi (VéGé) pubblica il suo primo Bilancio di Sostenibilità, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto ogni settore dell’azienda, dalla direzione ai dipendenti, dai fornitori ai partner commerciali.

I principi nel primo Bilancio di Sostenibilità

L'azienda ha tenuto presente alcuni asset che ritiene fondamentali: in primo luogo la trasparenza per fornire informazioni chiare e complete, sia all’interno che all’esterno della società, utilizzando una comunicazione verbale o scritta facilmente comprensibile e verificando la veridicità, chiarezza e completezza delle informazioni fornite. C'è poi la concorrenza: Multicedi si impegna a garantire la concorrenza, operando in modo corretto, competitivo e trasparente nei confronti degli operatori e dei competitor presenti sul mercato. Tra i driver sono importanti anche la Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro con la prevenzione degli infortuni, la conformità alla normativa vigente e la promozione di una cultura del rischio con comportamenti responsabili da parte di tutto il personale. E proprio la responsabilità è uno dei key point che Multicedi sottolinea, questo vuol dire "fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e agire nel modo appropriato per tutelare la reputazione e il buon nome della società."

Ci sono inoltre l'efficienza, al tutela della sicurezza alimentare (in questo ambito Multicedi ha ottenuto la certificazione di filiera certificata Bio, conforme alle norme sulla rintracciabilità e sulla sicurezza alimentare), la correttezza, lo spirito (inteso come solidarietà e rispetto reciproco per garantire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza discriminazioni arbitrarie), la tutela dell'ambiente.

Missione e azioni

Per raggiungere gli obiettivi e rispettare i suoi punti chiave, nel 2023 Multicedi ha intrapreso un percorso di sostenibilità strutturato e organico in linea con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e il Bilancio di Sostenibilità ha lo scopo di comunicare e rendicontare le performance di sostenibilità dell’azienda, fornendo a tutti gli stakeholder una rappresentazione chiara, trasparente e completa delle proprie strategie.

"Multicedi -dice il gruppo- è determinata a integrare gli obiettivi ESG nella propria strategia

aziendale, basando i propri successi futuri sui valori di lealtà, sostenibilità, trasparenza e rispetto dei territori in cui opera."