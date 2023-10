L’iniziativa solidale Sosteniamo le passioni di Conad Nord Ovest

In questa prima edizione, Conad Nord Ovest ha raccolto importanti somme per supportare l’Associazione Aseop Odv e Ail Modena

Si è conclusa a Modena la prima edizione dell'attività di solidarietà Sosteniamo le Passioni, nata con l'obiettivo di sostenere le attività di onlus e associazioni del territorio. In questa attività Conad Nord Ovest ha coinvolto i clienti nel corso della durata del progetto, ossia da gennaio a maggio 2023, i quali hanno potuto accumulare i Punti Cuore da devolvere a una delle realtà coinvolte. “Promuovere iniziative come questa ci permette di essere un punto di riferimento solido e affidabile per le generazioni presenti e future, alle quali vogliamo trasmettere l’importanza di acquisire i valori dell’inclusione e dell’attenzione verso gli altri, affinché la società di domani risulti ancora più equa e solidale” dichiara Davide Bardiani, socio e consigliere del CdA di Conad Nord Ovest.

L'iniziativa

I clienti hanno ricevuto 1 Punto Cuore per ogni 10 euro di spesa effettuata con Carta Insieme, mentre con 35 punti potevano ricevere un Buono Cuore del valore di 2,50 euro, da donare all’associazione scelta. In questa prima edizione, sono state raccolte importanti somme per supportare concretamente le attività sociali dell’Associazione Aseop Odv (Associazione a sostegno ematologi oncologica Pediatrica del Policlinico di Modena), a cui sono stati devoluti 12.722 euro, e di Ail Modena (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) a cui sono stati devoluti 7.045 euro.