Linkontro | Birra Peroni: una storia di qualità e innovazione

Attenzione all'innovazione e focus sul bere responsabile: a Linkontro 2023 Birra Peroni ci racconta quali sono i prodotti di punta

Guidata dal suo purpose di “Creare connessioni di valore”, insieme a tutto il Gruppo Asahi di cui è parte, Birra Peroni è impegnata nel generare un impatto positivo per il pianeta ed offrire un’esperienza inclusiva per le persone e la società. Con la sua produzione annua che supera i 7 milioni di ettolitri di birra, di cui oltre 2 per il mercato estero, è tra le maggiori realtà del Paese, con brand ormai simbolo del made in Italy nel mondo, e ha saputo sempre mantenere intatta la sua tradizione di qualità e sostenibilità, sostenendo la crescita con una costante innovazione di prodotto.

"La nostra strategia di innovazione si basa su tre pilastri: qualità, sostenibilità e diversificazione -dichiara Francesca Bandelli, direttore marketing & innovation di Birra Peroni-. Vogliamo offrire ai nostri consumatori prodotti sempre più in linea con le loro aspettative e richieste, capaci di soddisfare esigenze e occasioni di consumo in costante evoluzione. Siamo convinti che l'innovazione sia la chiave per affrontare le sfide del futuro e per continuare a scrivere la nostra storia di successo".

Tra i brand di punta, Peroni Nastro Azzurro, la birra premium italiana per eccellenza, che esprime lo stile e il gusto del Belpaese nel mondo. Dal 1963, si contraddistingue per il sapore equilibrato e rinfrescante, ideale per accompagnare i momenti di convivialità, di relax e ogni singolo momento. “Vivi ogni momento” è, infatti, la piattaforma di comunicazione globale nata per celebrare la capacità degli italiani di rendere speciali anche i momenti comuni, grazie a uno stile di vita unico e inconfondibile. Ed è proprio lo stile di vita italiano ad ispirare il modello di experience che Peroni Nastro Azzurro propone ai suoi consumatori.

L’esempio più rappresentativo di questo modello è The House of Peroni Nastro Azzurro, che a maggio riapre le sue porte a Roma presso Palazzo Dama. Non si tratta solamente di uno spazio fisico, ma di un'autentica esperienza replicabile in qualsiasi evento e situazione che diventa identità inconfondibile del brand e del gusto della birra italiana più venduta all’estero.

Il 2023 vede la famiglia Peroni Nastro Azzurro protagonista di importanti sponsorship che danno vita, ancora una volta, all’essenza esperienziale del brand attraverso la sua piattaforma di comunicazione “Vivi Ogni Momento”: il Terzo Tempo di Rugby e la Ryder Cup su tutte, senza dimenticare la global partnership della variante Peroni Nastro Azzurro 0.0% con Aston Martin Cognizant Formula One™ .

Peroni Nastro Azzurro 0.0% è la birra analcolica che mantiene il sapore unico di Peroni Nastro Azzurro: realizzata in Italia con gli stessi ingredienti e la stessa passione, Peroni Nastro Azzurro 0.0% nasce con l’obiettivo di offrire al consumatore la stessa esperienza di gusto di Peroni Nastro Azzurro ma con lo 0,0% di alcol, grazie ad un nuovo processo di dealcolizzazione.

Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ultima arrivata in casa Peroni Nastro Azzurro, è la nuova birra dell’estate italiana, una “Easy Drinking Lager” di ispirazione mediterranea dal gusto rinfrescante e facile da bere, poco amara e con un grado alcolico inferiore alla media (4,2%).