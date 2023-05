Linkontro | De Nigris: gli asset per la crescita

Armando De Nigris racconta quali sono i punti di forza su cui l'azienda si focalizza durante Linkontro 2023

Incertezza e innovazione sono due concetti sottolineati più volte in questa edizione de Linkontro 2023. “Sono temi importanti che devono spingerci a farci tante domande”. Armando De Nigris, presidente del gruppo De Nigris, sottolinea gli input che arrivano dalle varie relazioni. Dal canto suo, l’interrogativo che si pone è principalmente uno: quali gli asset su cui puntare? Ne individua due: “Bisogna essere autentici e distintivi -afferma-. Su queste basi si pone la sopravvivenza delle aziende. Il nostro gruppo ha intrapreso un percorso importante per rendere distintivi i prodotti e l’offerta al consumatore. Ci dotiamo solo dei mosti migliori, accuratamente selezionati e realizzati con lavorazioni molto veloci che ci consentono di non utilizzare solfiti dopo la pigiatura”. Altro aspetto su cui si sofferma è la filiera. A riguardo aggiunge: “Conosciamo da vicino ogni vignaiolo che raccoglie uva per noi e che conferisce il mosto per la realizzazione del nostro aceto”.

Non ultimo, la valorizzazione del prodotto tipicamente italiano. “La nostra -aggiunge- è un’azienda che risale al 1889. Siamo diventati marchio storico e vogliamo proseguire lungo questo iter portando avanti il made in Italy per valorizzarlo nel mondo”.