I numeri del delivery di Everli celebrati al Nasdaq

Il nuovo azionista di Everli ha investito 10 milioni di euro per il rilancio dell'azienda di shopping alimentare online, puntando sulla Ai

Palella Holdings, dallo scorso febbraio nuovo azionista di Everli, ha investito 10 milioni di euro per il rilancio e la riorganizzazione dell'azienda di delivery della spesa online, con un orientamento deciso verso la Ai, l'intelligenza artificiale.

Una speciale proiezione al Nasdaq di New York (vedi foto in apertura), il mercato azionario americano per le aziende tech, ha celebrato i traguardi di Everli, acquisita a febbraio 2024 da Palella Holdings.

2014 nascita dell'azienda in Italia

98 milioni di euro il fatturato 2023

100 milioni di buste della spesa consegnate

80 milioni di euro il valore delle transazioni effettuate sulla piattaforma nel 2024

+30% incremento del margine di contribuzione rispetto al 2023

+10% incremento delle conversioni da ricerca a carrello

Everli punta sulla Ai per i processi e l'esperienza utente

Gli ambiti nei quali Everli ha deciso di sfruttare i vantaggi dell'automazione e della Ai sono le applicazioni rivolte ai consumatori, gli strumenti e l'organizzazione interna. A supporto dell'uso della Ai generativa ha istituito squadre interne cross-funzionali e previsto più fasi di attivazione.

Fase 1 - Creazione di contenuti, assistenza a clienti e shopper, esperienza utente.

Grazie a modelli Ai viene già creato il 75% dei contenuti visivi proposti da Everli: pubblicità digitali, banner, illustrazioni. Si tratta di prodotti iperrealistici, coerenti con il marchio e che vengono realizzati più rapidamente e con costi inferiori rispetto a prima.

Per l'assistenza clienti, i dati sono stati convogliati in un unico sistema che accentra anche i sistemi di supporto ai clienti. È il primo passo di un processo che prevede l'applicazione della AI, nel prossimo trimestre.

Attraverso la AI generativa e l'automazione Everli sta procedendo all'ottimizzazione dei flussi di lavoro: in questo modo le squadre dei dipendenti possono concentrarsi su attività ad alto impatto, e la produttività cresce in maniera rilevante.

Per quanto riguarda l'esperienza utente, la AI sta aiutando a creare un'interfaccia più fluida e coinvolgente, basata sull'alforitmo di ricerca e sulle esigenze di ciascun cliente. Questo ha portato a una crescita del 10% delle conversioni da ricerca a carrello.

Fase 2 - Logistica e personalizzazione.

Nella logistica, il sistema usato si chiama Pulse (Predictive User Logistics & Service Engine) e sviluppa soluzioni logistiche potenziate con la AI: legge in anticipo la domanda, gestisce le interruzioni, permette modifiche in tempo reale delle consegne senza l'intervento dell'uomo, e in generale migliora la qualità del servizio.

La personalizzazione con la AI punta a un'esperienza d'acquisto su misura: raccomandazioni d'acquisto, adattamento dinamico dell'interfaccia utente.

Jonathan Hannestad, ceo di Everli ha detto: "Il nostro obiettivo è rendere lo shopping di generi alimentari più semplice e piacevole possibile e, grazie all'IA e all'automazione, siamo in grado non solo di soddisfare le esigenze uniche di ogni cliente, ma anche di innovare radicalmente i nostri processi per diventare più snelli e veloci, concentrando le forze su ciò che conta di più per i nostri clienti. Questo porta a un'esperienza decisamente migliore, nella quale ogni nostro collaboratore può avere un impatto maggiore sull’azienda".

I numeri di Everli celebrati al Nasdaq