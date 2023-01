Lo sviluppo di Pepco in Italia e all’estero

In Europa Pepco opera con 3.000 punti di vendita dislocati in 17 Paesi europei. L'Italia si conferma un Paese strategico dove continuare a crescere

Il percorso di espansione di Pepco continua sia in Italia, dove l'insegna ha realizzato dal 2020 ad oggi 88 aperture, sia all'estero dove sono attivi 3.000 negozi. L'ultimo in ordine di tempo è stato realizzato a Berlino lo scorso anno, a dicembre, situato in Potsdamer Platz. “L'apertura del negozio numero 3.000 in Europa rappresenta un'importante pietra miliare per il nostro sviluppo. Grazie alla nostra interessante offerta di prodotti, amata dai clienti del marchio, oggi siamo in grado di garantire mediamente l'apertura di un Pepco Store al giorno in Europa e di entrare ogni anno in almeno due nuovi mercati. Nell'ultimo anno finanziario abbiamo aperto 446 nuovi punti di vendita, un passo avanti rispetto agli anni precedenti, e continueremo a impegnarci per crescere ancora più rapidamente. Il nostro obiettivo come Pepco Group, che possiede anche i marchi Poundland e Dealz, è di raggiungere i 20.000 store in tutto il continente" dichiara Anand Patel, managing director di Pepco Europe.

La rete di Pepco

L'insegna, nata nel 2014 in Polonia, opera in 17 Paesi europei tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Lituania. Negli ultimi anni il brand si è concentrato sull'Europa occidentale realizzando punti di vendita in Spagna, Italia, Austria e Germania.

Nel nostro Paese, il marchio è presente in 13 regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia e prevede di espandersi ulteriormente sia nelle regioni in cui è già presente, sia nell'area del Centro-Sud.

Le dichiarazioni

“L'Italia è il quarto più grande mercato della vendita al dettaglio in Europa, dopo Germania, Francia e Regno Unito -spiega Stefano Patellani, operational manager di Pepco Italia-. Abbiamo identificato in questo Paese un grande potenziale, che potrà svilupparsi al meglio sull'onda dei cambiamenti tecnologici e sociali che stiamo vivendo. In questi anni abbiamo individuato nel retail una nuova tendenza 'cross channel' che sarà sempre più forte in futuro: negli Stati Uniti è già stata ribattezzata con il termine di 'shopping promiscuity'. L'esperienza di acquisto ottimale per il cliente inizia da casa navigando sul sito web e termina all'interno del negozio fisico. Una formula di successo che potrà funzionare anche nel mercato italiano”.

Sul progetto di espansione, il retail director, Anca Radu, aggiunge: “Con il rafforzamento del posizionamento di Pepco in Europa occidentale, grazie alle aperture di successo in cinque Paesi di quest'area, coronate dall'inaugurazione del nostro ultimo negozio a Berlino, crediamo di poter accelerare ulteriormente la nostra diffusione in Polonia e in tutta Europa. Anche nel mercato italiano vediamo ancora grandi margini di crescita".