Loacker svela l’assortimento natalizio e la linea Winter Edition

L'azienda altoatesina dei wafer e delle specialità al cioccolato, celebra la magia delle feste con una inedita collezione di golosità create per i mesi freddi

Loacker, azienda altoatesina attiva nel mercato dei wafer e specializzata anche nella produzione di specialità al cioccolato, celebra la magia dell’inverno e delle feste con la linea Winter Edition e un ampio assortimento natalizio, che combina golosità e fragranza.

Questo Natale Loacker presenta tanti nuovi prodotti che, grazie all’attenzione per gli ingredienti che l'azienda seleziona e lavora sapientemente e con passione, offrono un gusto 100% naturale senza ricorrere all’aggiunta di coloranti, conservanti e grassi idrogenati.

L’assortimento natalizio vede come prima novità il Calendario dell’Avvento Cofanetto con cassettini che nasconde una varietà di bontà Loacker per ogni giorno d’attesa. Questo oggetto decorativo è creato in cartone ed è pensato per essere esposto e riutilizzato anche dopo le Feste grazie ai cassetti ruotabili che possono fungere da portaoggetti.

Insieme al Calendario dell’Avvento il brand ha pensato ad altri due simboli iconici delle Feste invernali: l’Albero di Natale, che racchiude un tripudio di delizie Loacker di piccole dimensioni, impacchettate una ad una, all’interno di una confezione in cartone a forma di abete decorato, e le Palline di Natale, l’elegante decorazione per l’albero delle feste che si fa scrigno dei piccoli piaceri di casa Loacker: i Minis. Le Palline di Natale sono presenti in quattro diversi design: la Pallina di Natale Rossa, decorata con un fine disegno di fiocchi di neve, la Pallina Happy Holidays con il suo design elegante, la pallina per i più piccoli con lo Gnometto Mestolo e anche la Pallina Sharing Kids. Una vera gioia per gli occhi e per il palato!

Loacker Best of Moments è invece una confezione di specialità Loacker in formato mini, pensata per impreziosire le occasioni importanti. La confezione, una volta aperta, può essere utilizzata come vassoio per condividere al meglio la bontà!

A tutti coloro che ritrovano l’atmosfera natalizia nei profumi e nel sapore delle spezie, Loacker propone tre gusti ispirati alla magia dell’inverno: Cannella, Pan di Zenzero e Spezie invernali e Arancia.

I Loacker Cannella sono pensati per una colazione o merenda in famiglia: tre cialde di wafer abbracciano due strati di crema arricchita dalla cannella, che con il suo aroma avvolgente e intenso evoca tutto il sapore dell'inverno.

I Loacker Pan di Zenzero sono ispirati al celebre biscotto che da sempre addolcisce con il suo sorriso le tavole natalizie. Tre fragranti cialde custodiscono due strati di crema insaporita da un pot-pourri di spezie tipiche del Pan di Zenzero: cannella, finocchio, coriandolo, zenzero, chiodi di garofano, pimento, fiore di macis, cardamomo. Assaporandoli, evocano i momenti speciali in cui si addobba la casa e si compila la lista dei doni, nell’attesa della notte più magica dell'anno.

Il gusto di Loacker Spezie Invernali e Arancia omaggia, invece, lo Spekulatius, il tradizionale biscotto protagonista dei Mercatini di Natale. I due strati di crema all'arancia aromatizzata alla cannella con chiodi di garofano, zenzero, pimento e cardamomo, racchiusi fra tre cialde di wafer, rendono i Loacker Spezie invernali e Arancia il mix di bontà perfetto per un ritrovo davanti a un camino acceso!

Questi tre gusti sono disponibili nella versione Classic da 175g e nella versione Quadratini da 250g.