Lob’s, i sapori dell’East Coast arrivano a Milano

Lob's apre il suo primo ristorante a Milano, in via Solari (zona porta Genova, vicino a Piazza Napoli), con un nuovo format che ricalca l'american diner ed è un'evoluzione dei primi due locali aperti a Monselice e Padova, da Dmo Ristorazione che fa capo al gruppo veneto Dmo SpA, fra l'altro uno dei leader nel pet food con la catena L'Isola dei Tesori.

Obiettivo di Lob's è portare a Milano i sapori dell'East Coast, dall'aragosta all'astice, fino ai sandwich e burger di pesce più ricercati. Il locale, progettato da HR Design, caratterizzato dai colori della bandiera americana, è pensato per offrire ai clienti un'esperienza analoga a quella di una tradizionale taverna nel Maine, tra reti da pesca, barche e arredi marinareschi. L'ambiente è arioso, elegante ma con discrezione, cucina a vista che dà anche profondità al locale, ottimo rapporto qualità-prezzo (in base ai nostri assaggi). Non manca il dehors.

Il menu di Lob’s si articola in 4 parti principali: sandwich&burgers (pesce&carne), Kids Menu, Top Sandwiches (a partire dalle specialità della casa: The Original Lobster Roll, e l'Imperial Sandwich), e le insalate (salads). L'offerta spazia dalla colazione alla cena, per mantenere il posizionamento in linea con il concetto dei diner americani: è aperto tutti i giorni, orario continuato dalle 8 alle 23. Il menù soddisfa anche gli amanti della carne e del pesce alla griglia. Molto buoni anche i dolci.

La gestione delle materie prime, a partire da pesce e carne, è centralizzata, con prodotti da partner certificati per assicurare la tracciabilità. Carne, frutta e verdura sono fornite esclusivamente da realtà locali per garantire la massima freschezza e diminuire l’impatto ambientale dell’attività. L’attenzione alla sostenibilità di Lob’s passa anche attraverso l’utilizzo di un’intera linea di consegne e asporto rigorosamente eco-bio e compostabile.

La realtà che sviluppa questo nuovo concept di ristorazione è una delle più importanti imprese venete giunta alla terza generazione, con 540 punti di vendita e 2.400 dipendenti. Una grande impresa anche per le metriche nazionali. È interessante e abbastanza inedita questa diversificazione di un gruppo tradizionalmente retail nella ristorazione; e con una proposta di buon livello, che unisce il concetto di ristorante a quello di ristorazione commerciale. Sulle prossime aperture non c'è ancora un dettaglio, anche se Dmo punta a bissare la formula sempre su Milano.