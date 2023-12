L’Olio Novello Bono 100% italiano arriva a scaffale

Pronto l'olio novello Bono, nato dalle prime olive del nuovo raccolto. L'azienda Bonolio mantiene i consueti standard quantitativi e qualitativi

Dalle prime olive del nuovo raccolto, frante entro 24 ore dalla raccolta, nasce l'olio novello. L'azienda Bonolio, a produzione terminata, lancia a scaffale il suo nuovo olio: il Novello Bono 100% italiano Non Filtrato. “Abbiamo selezionato le migliori olive con un fruttato medio e leggermente piccante come retrogusto” spiega Salvatore Bono, General Manager Packaged Division di Bonolio srl.

La produzione in Sicilia

In generale, la produzione di quest'anno in Sicilia ha subìto un decremento del 20% rispetto al 2022, determinato da fattori come le alte temperature e la mancanza di pioggia. Nel caso dell'azienda, invece, sono stati mantenuti i consueti standard sia quantitativi che qualitativi. “In un contesto di questo tipo -aggiunge Salvatore Bono, - essere riusciti a produrre la stessa quantità dello scorso anno è per noi un grande risultato che ci fa piacere sottolineare”.

La linea Novello Bono 100% italiano Non Filtrato

La gamma comprende la versione antirabbocco in bottiglia da 250 e 500 ml, con tappo meccanico richiudibile da 500 ml e la bottiglia con tappo a vite da un litro. “Questo specifico tipo di olio -afferma Carmelo Zagarrì, direttore commerciale e marketing della società Bonolio srl - è destinato a rimanere a scaffale per un periodo di tempo che non va oltre il mese e mezzo, proprio per fare apprezzare tutti sapori e i sentori della prima molitura appena imbottigliata”.

Il packaging

Come già raccontato, l'intera gamma Bono è stata oggetto di rebranding con la collaborazione dell'artista siciliana Alice Valenti che ha immaginato una nuova veste grafica assegnando un paladino dell'Opera dei Pupi ad ogni olio della linea Bono. Nel caso del Novello il paladino che lo rappresenta in etichetta è il giovane e audace guerriero Ideo.