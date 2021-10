Lush promuove il programma di reso Bring It Back

L'impegno sostenibile di Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, si sviluppa attraverso varie iniziative. L'ultima in ordine di tempo si chiama Bring It Back, un programma di reso che consente al cliente di riportare in negozio qualunque contenitore di plastica Lush, vuoto e pulito, per favorirne il riciclo in un’ottica di economia circolare. Il programma Bring It Back si unisce all’offerta di prodotti solidi e nudi, ad oggi il 65% della gamma, e favorisce una nuova esperienza d’acquisto, sempre più zero waste, attribuendo una connotazione non sempre negativa alla plastica.

“Stiamo lavorando duramente per offrire alle persone un’esperienza di shopping senza sprechi -afferma Rae Stanton-Smithson, Lush earthcare team-. Continuiamo a inventare rivoluzionari prodotti nudi e materiali di imballaggio unici, lavoriamo su packaging in plastica riutilizzabili e stiamo anche valutando opzioni di refill per il futuro. Questo nuovo programma è un altro importante passo per lasciare il mondo più Lush di come l’abbiamo trovato. Tutto quello che i nostri clienti devono fare è riportare le confezioni in negozio, al resto pensiamo noi”.

Com'è strutturato Bring it Back

Il cliente riceverà 50 centesimi di euro per ogni contenitore riportato e avrà modo di spendere la somma ricevuta in uno dei 30 negozi Lush in Italia.

Una volta riportate in negozio, le confezioni vengono spedite al Lush Greenhub in Croazia, l’hub di riciclo dei materiali, che si occuperà di separare le etichette e di sminuzzare il tutto per creare materiale riciclato. L'insegna ha realizzato, con la collaborazione di un partner locale croato, uno schema di riciclo a circuito chiuso per tutti i vari tipi di plastica usati. Dal materiale ottenuto dalle confezioni sarà possibile quindi produrre nuove confezioni Lush, sia vasetti neri che bottiglie.

L'operazione partirà il 21 ottobre, data in cui i clienti potranno riportare i contenitori Lush (vuoti e puliti) in uno dei 30 negozi italiani. I consumatori che vorranno continuare a beneficiare del programma cinque vasetti per una maschera fresca potranno continuare a farlo: sarà infatti ancora possibile scegliere di ricevere una maschera fresca (o un prodotto skincare solido) in cambio di cinque confezioni Lush (sia vasetti che flaconi).

L'impegno green di Lush

Questo programma rientra in un più ampio programma di attività nel rispetto dell'ambiente che prevede già la presenza di packaging riciclato e riciclabile mentre il programma di recupero dei vasetti neri è in vigore dal 2008. Questo progetto rappresenta un tassello ulteriore di questo programma che mira a promuovere un approccio di economia

circolare, valorizzando il concetto di packaging come servizio con il coinvolgimento attivo dei clienti. “Vogliamo fare ogni giorno la differenza nell’industria cosmetica -aggiunge Rowena Bird, co-fondatrice di Lush-. La sfida è trasformare queste idee in realtà invitando quante più persone a partecipare”.