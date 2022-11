Maiora (Despar Centro-Sud): le bioshopper a sostegno di Legambiente

Si rinnova la collaborazione tra Maiora (Despar Centro-Sud) e Legambiente che ha lanciato il progetto Tartalove sostenuto con le bioshopper

Nell'ottica dell'impegno per la salvaguardia dell'ambiente, Maiora (Despar Centro-Sud) rinnova la collaborazione con Legambiente attraverso il progetto di sensibilizzazione ambientale Tartalove che ha come protagoniste le bioshopper 100% biodegradabili e compostabili, disponibili nei punti di vendita della rete e pensate per la riduzione del consumo della plastica. Il progetto, ideato da Legambiente e finalizzato alla salvaguardia della tartaruga marina Caretta Caretta che rischia di scomparire dai nostri mari a causa della pesca professionale, del traffico nautico e dell’inquinamento delle acque. Più del 50% degli animali ricoverati nei Centri di Recupero, ingerisce diversi tipi di plastiche: sacchetti, resti di bottiglie e stoviglie, cotton fioc, lenze e imballaggi di vario tipo.

Per sensibilizzare i consumatori su questo tema, il gruppo propone le bioshopper sulle quali sono stampati messaggi di sensibilizzazione. Maiora, per supportare l'iniziativa ha inoltre stanziato un sostegno economico che servirà a potenziare i centri di recupero tartarughe marine di Legambiente presenti nel Centro-Sud e alle attività di cura delle tartarughe.

"Il tema dell’ambiente ogni anno diventa sempre più attuale nella vita di tutti i giorni -spiega Grazia de Gennaro, responsabile dell’ufficio comunicazione di Maiora- e non solo i cittadini sono chiamati ad avere un ruolo attivo, ma anche le aziende devono, mediante semplici gesti, dare un contributo fondamentale. Le bioshopper diventano quindi uno strumento di comunicazione che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, sensibilizzandoli in merito al tema della sostenibilità ambientale e della conservazione di specie animali a rischio di estinzione. Il nostro obiettivo è quello di contribuire così ad accrescere sempre più la consapevolezza su un aspetto che riteniamo fondamentale per il futuro della nostra e delle future generazioni".