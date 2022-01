Maiora: negli store Despar stop a uova allevate in gabbia

Scelta etica per Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud. Nei punti di vendita diretti della rete, la società pugliese ha eliminato le uova da galline allevate in gabbia. Sono invece disponibili le uova di gallina allevate a terra, all’aperto e biologiche, sia per i prodotti a marchio che per tutte le altre marche in commercio.

"Salvaguardare la qualità di vita degli animali da allevamento -spiega Pippo Cannillo,

presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud- serve anche a proteggere la salute dell’uomo e a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale. Con questo contributo vogliamo sostenere attivamente la transizione ad un mondo senza gabbie nel futuro del settore agroalimentare".

In questa direzione rientra anche l'eliminazione di uova provenienti da galline allevate in gabbia come ingrediente dei prodotti a marchio Despar surgelati, dolciari e salati.

In questo modo l'azienda intende garantire il benessere animale e promuovere

condizioni di allevamento rispettose e sicure.