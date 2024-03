Maisons du Monde: 2.000 item a prezzi più bassi

A sostegno del potere di acquisto dei consumatori, Maisons du Monde attua uno sconto del 12% su circa 2.000 prodotti del suo assortimento

In un'ottica di accessibilità, Maisons du Monde asseconda il potere di acquisto dei consumatori ribassando i prezzi di oltre 2.000 articoli in più categorie: dai mobili all'illuminazione, dagli articoli tessili ai prodotti per la tavola e la cucina.

Si tratta comunque di articoli di uso quotidiano che saranno in vendita al 12% in meno rispetto al consueto prezzo.

A riguardo l'azienda dice: "I clienti sono la nostra priorità. Di fronte al contesto critico generato dall’inflazione, tentiamo di dimostrare loro che desideriamo sostenerli e ascoltare i loro bisogni. Abbiamo già abbassato i prezzi tre volte nel 2023 e, con questo nuovo ribasso su oltre 2.000 prodotti di quotidiana utilità e ricchi di ispirazione, ci impegniamo a difendere in maniera concreta e forte il loro potere d’acquisto".

Nella stessa direzione va anche l'iniziativa Second Chance che comprende mobili e complementi di qualità con piccoli difetti, a prezzi scontati anche del 60%. "Tutti i nostri sforzi sono e saranno fatti pensando ai nostri clienti" afferma Guillaume Lesouef, direttore marketing e responsabilità sociale Maisons du Monde.