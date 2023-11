Maltese, l’eCommerce per le birre artigianali accelera la crescita #gdoweekreport

Maltese ha raccolto a fine ottobre 2023 500.000 euro per inserire nel sito nuove funzionalità, ne abbiamo parlato con i fondatori a Cibus Tec

Li abbiamo incontrati nell'area start up al Cibus Tec di Parma e ci hanno spiegato come procede la crescita di Maltese – The Place to Beer, l'eCommerce specifico per le birre artigianali che già oggi conta un assortimento di oltre 400 referenze di cui il 70% è italiano. Maltese è nato dall’idea di un gruppo di imprenditori italiani e vede a bordo il beer sommelier Federico Stagno e Michele D'Angelo (Unionbirrai Beer Taster, docente, degustatore e giudice nei concorsi brassicoli nazionali e internazionali) in qualità di consulente.

Una piattaforma pensata per guidare il consumatore all'acquisto attraverso ricette, abbinamenti e utili consigli quali, per esempio, la scelta del bicchiere giusto per degustare le più corpose e complesse tra le birre da meditazione o Ipa, oppure specialità più beverine adatte a occasioni di consumo meno impegnative. La logistica è gestita da un operatore specializzato con sede nell'area milanese, la promessa di Maltese è una consegna in 24/48 ore in tutta Italia. Tra le innovazioni su cui la società sta lavorando e che vedranno la luce grazie anche ai nuovi capitali raccolti, c'è il carrello condiviso, utile per risparmiare sulle spese di spedizione ma anche scegliere in anticipo un regalo tra più persone.

Maltese raccoglie 500.000 euro con il crowdfunding

Capitali freschi per la crescita sono giunti grazie alla raccolta di crowdfunding, tenuta su Opstart e finalizzata in tempi rapidii: molti gli investitori, di provenienza ed entità eterogenee, che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo massimo di raccolta pari a 500.000 euro in pochissimo tempo.

“Siamo davvero soddisfatti di questa grande risposta degli investitori –dichiara Riccardo Bonini, founding partner & Cto di Maltese – The Place to Beer-. Il nostro è un progetto davvero peculiare nel suo genere. Vogliamo accompagnare i nostri clienti in un percorso di scoperta della birra artigianale italiana e internazionale, attraverso consigli, suggerimenti, racconti di luoghi e artigianalità”.