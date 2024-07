Mango: 2.800 negozi nel mondo entro la fine del 2024

Il retailer spagnolo di fast fashion chiude il fatturato in crescita nel primo semestre 2024. E, guardando al futuro, pensa di raggiungere i 2.800 punti di vendita entro fine anno

Mango, uno dei principali player del fast fashion, ha chiuso il primo semestre 2024 con ottimi risultati finanziari. Nel corso dei primi sei mesi è stato raggiunto un fatturato pari a 1,543 miliardi di euro, il più alto della storia quarantennale della società, registrando una crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Gli ottimi risultati ottenuti da Mango, che sono stati centrati grazie alla buona accoglienza da parte della clientela delle sue collezioni, derivano anche dal fatto che, in questo stesso periodo, la società ha investito molto per migliorare la qualità dei prodotti; inoltre, ha lanciato alcune collezioni in collaborazione con Victoria Beckham per le linea donna e con la sartoria italiana Boglioni per la collezione maschile. Sono state inserite in assortimento, inoltre, nuove edizioni delle collezioni Capsule e Selection.

"In un ambiente molto competitivo, abbiamo realizzato i migliori sei mesi della nostra storia, con una crescita superiore alla media del mercato -spiega Toni Ruiz, amministratore delegato di Mango-. L'eccellente performance dei ricavi durante la prima metà dell'anno rafforza il nostro impegno per proporre dei prodotti ad alto valore aggiunto, il nostro modello di business e il piano di espansione internazionale con cui vogliamo continuare a ispirare il mondo con la nostra passione per la moda".

In sei mesi, aperti 57 nuovi negozi

Nel periodo analizzato, il fatturato internazionale di Mango ha rappresentato oltre il 78% del totale del gruppo con Spagna, Francia, Turchia, Germania e Stati Uniti, come aree geografiche più importanti dove sono stati registrati i maggiori ricavi.

Il retailer ha continuato ad espandere la propria presenza fisica: sono stati aperti 57 nuovi negozi, che hanno portato Mango a raggiungere un totale di 2.743 negozi nel mondo, di cui 1.725 tra negozi di proprietà e in franchising, mentre 1.018 sono corner shop in department store e altre insegne.

Una crescita effettiva visto che, analizzando il Like for Like, il ritmo di sviluppo è costante, a doppia cifra nei primi sei mesi.

Nell’ambito del suo piano strategico, l'obiettivo di Mango per i prossimi mesi è quello di continuare a far crescere la propria rete di negozi in tutto il mondo, per superare i 2.800 negozi entro la fine del 2024. Particolarmente ambiziose le previsioni di espansione, negli Stati Uniti dove il gruppo cercherà di incrementare le aperture, dopo essere arrivato per la prima volta in Pennsylvania, Massachusetts e Virginia e avere rafforzato la sua presenza in California, con primo negozio a San Diego, e a New York, con uno store a Hudson Yards.

In Spagna, invece, Mango prevede di aprire una ventina di nuovi negozi entro la fine dell’anno, concentrandosi sull’insegna Mango Teen, di cui è appena stato aperto un nuovo negozio a Passeig de Gracia, vicino a Barcellona.

Nel Regno Unito, Mango prevede di aprire più di venti nuovi negozi a Londra (dove ha di recente aperto il primo negozio internazionale Mango Teen) e in Scozia. Ed è previsto, inoltre, il suo sbarco nelle principali città dell'Irlanda del Nord e dell'Inghilterra centrale e meridionale.

1 di 2

Le strategie in Italia

Nel Belpaese, dove è stato riaperto uno dei suoi negozi più emblematici, in Galleria del Corso a Milano, oggetto di una profonda ristrutturazione, il retailer prevede di aprire quest'anno più di quindici nuovi negozi, con i quali prevede di superare quota cento punti di vendita. L'espansione è focalizzata principalmente nel Centro e Sud Italia, con particolare attenzione a Roma, dove ha da poco inaugurato un nuovo flagship store di oltre 1.300 metri quadrati nella galleria commerciale Alberto Sordi in Via del Corso, la principale via dello shopping romano. Altre aperture sono previste in altre grandi città del Nord come Bologna, Genova e Verona.

1 di 3

Vendite online

Oltre alla presenza fisica, per Mango è importante anche il canale online, che rappresenta il 33% dei ricavi dell’intero gruppo, percentuale al di sopra rispetto a quella dei principali concorrenti.

Il piano strategico 4E

Mango, che proprio quest’anno festeggia i 40 anni di attività, ha definito anche le priorità aziendali fino al prossimo 2026 che seguiranno il nuovo piano strategico, battezzato 4E Plan.

Le quattro leve sono:

Elevate (elevare)

Expand (espandere)

Earn (guardagnare)

Empower (rafforzare)

Si tratta di pilastri fondamentali per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, tra i quali il superamento dei 4 miliardi di euro di fatturato entro il 2026. Per raggiungerlo Mango aumenterà la propria offerta di prodotti e aprirà oltre 500 negozi nei prossimi tre anni.