MartinoRossi al Free From Food di Amsterdam

Il 21 e 22 novembre alla fiera Free From Food presso il RAI di Amsterdam tra gli espositori ci sarà MartinoRossi, azienda di Malagnino (Cremona) specializzata nella produzione di farine, semilavorati e ingredienti funzionali privi di glutine, allergeni e Ogm, da cereali e legumi di filiera 100% italiana.

I prodotti MartinoRossi al Free From Food 2023

Le novità in fiera riguardano il canale retail e il food service. Per il marchio Beamy, rivolto al retail, di miscele secche plant based e clean label alternative alle proteine di origine animale, si tratta di un ampliamento di gamma con due nuove referenze: il mix purè a base di legumi e il preparato per alternative vegetali all'uovo.

Il mix purè da 80 g (per 4 porzioni) si distingue per l'etichetta corta, solo 3 ingredienti, nessun additivo, privo di glutine e allergeni, pronto in 5 minuti nel microonde.

Il preparato per alternative all'uovo è una miscela secca a base di legumi che sostituisce le uova con una alternativa vegetale, nella preparazione di ricette dolci e salate. In formato da 60 g, equivalente a 6 uova intere, è molto versatile: può sostituire le uova strapazzate, essere impiegato per la preparazione di omelette, crema pasticcera e pacake. Ricco di proteine, fibre, senza allergeni, richiede l'aggiunta di acqua fredda e olio vegetale, per avere un impasto pronto da impiegare nelle diverse ricette. La shelf life è di almeno 12 mesi.

Le novità per il food service

Gli stessi prodotti presentati con il brand Beamy per la gdo verranno presentati per il food service con il brand MartinoRossi Professional. Cambiano i formati, 800 g per il mix purè e 500 g per il preparato per alternative all'uovo.

In fiera ad Amsterdam saranno in mostra anche le intere gamme a marchio Beamy e MartinoRossi Professional, i prodotti Mais Corvino, varietà antica di mais nero ritenuta estinta, di cui l'azienda ha di recente acquisito l'esclusiva, e Mr.Beans, snack a base di legumi.