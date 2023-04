Mattel e Gap lanciano la collezione per Barbie

Dall'accordo con Mattel nasce la collezione per Barbie pensata per tutta la famiglia, disponibile dal 23 maggio su gap.com e in negozi Gap selezionati

T-shirt, gonne, felpe logate con cappuccio, camicie in denim e accessori, nonché abbigliamento per animali domestici, tutti disegnati sugli iconici prodotti Gap con rappresentata la classica Barbie e il tipico typeface di Gap. Dall'accordo con Mattel nasce la collezione per Barbie pensata per tutta la famiglia, disponibile dal 23 maggio su gap.com e in negozi Gap selezionati a livello globale. A questo lancio ne seguiranno altri nel corso dell'anno che comprenderanno una linea di abbigliamento basata su Hot Wheels. I titolari di carta di credito Gap avranno l'opportunità di accedere e acquistare le collezioni online prima delle date di lancio ufficiali.

Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di collaborare con Gap e poter combinare l'iconico portfolio di brand Mattel con gli esclusivi prodotti Gap -afferma Josh Silverman, chief franchise officer e global head of consumer products di Mattel-. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per offrire ai nostri fan un abbigliamento divertente e di qualità per tutta la famiglia, oltre che a un nuovo modo di accogliere i loro brand Mattel preferiti, i personaggi, le storie".

“La partnership di Gap con Mattel rappresenta due marchi iconici che collaborano su prodotti adatti a tutta la famiglia, animali domestici compresi, e con cui divertirsi -aggiunge Christopher Goble, head of merchandising di Gap-. Ogni lancio celebrerà il nostro spirito ottimista di unicità e connessione attraverso l'espressione creativa e il gioco. Non vedo l'ora che le persone di tutto il mondo possano creare ricordi speciali con Gap x Mattel”.