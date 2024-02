Md, ecco il primo Bilancio di sostenibilità

Gender equity, salute, sicurezza, formazione, work-life balance, ambiente: per Md la buona spesa non si fa solo a parole

Oltre 50mila ore di formazione su salute e sicurezza (+55% rispetto all’anno precedente), assunzioni in crescita del 25% di (e il 68% sono donne), oltre 6 milioni di euro per il miglioramento degli spazi urbani. Questi sono alcuni dei numeri del primo bilancio di sostenibilità di Md: La buona spesa non solo a parole. L’azienda fa il punto su quanto realizzato nel 2022 riguardo al tema della sostenibilità. “Ci piacerebbe promuovere la nostra visione di sviluppo sostenibile e fungere da traino per tutte le aziende del settore, dice Maria Luisa Podini, vicepresidente di Md.

Md: salute, formazione e flessibilità

Focus anche sul benessere dei dipendenti. Nella fattispecie il discount ha offerto screening periodici e iscrizioni a fondi di sanità integrativa per la salute dei suoi dipendenti. Focus poi sulla parità di genere. Dei 9mila lavoratori assunti dal retailer, il 64% sono donne. Inoltre, oltre 1.500 dipendenti sono under 30. Sono state più di 375 mila le ore di formazione erogate nel 2022, con una media di 43,5 ore per dipendente (a fronte delle poco più di 4mila ore del 2021). C’è poi l’attenzione per l’equilibrio vita-lavoro: quasi 28 mila le giornate di lavoro flessibile usufruite dai dipendenti: il doppio rispetto all’anno precedente.

Md, focus sul localismo

Md ha aumentato i prodotti locali, a chilometro zero, derivati da filiera italiana certificata: nel 2022, il 94% dei prodotti è stato acquistato da fornitori italiani. Numerosi i progetti a favore delle comunità e dei territori: ammontano a 6,2 milioni di euro gli investimenti per il miglioramento degli spazi urbani in relazione ai punti di vendita e a 147 mila euro quelli a sostegno di iniziative per la comunità locale. Qui si inserisce il supporto alla ricerca scientifica, da Fondazione Veronesi (cui sono stati donati oltre 300 mila euro) all’Airc, a Croce Rossa e Banco Alimentare, cui nel 2022 sono state donate 182 tonnellate di prodotti, equivalenti a circa 370 mila pasti. In totale, sono stati donati più di 750 mila euro ad enti benefici.

Md, l’impegno a salvaguardia del pianeta

Diverse le iniziative a salvaguardia dell’ambiente, come Zero sprechi food, iniziativa di bollinatura dei prodotti prossimi alla scadenza e di quelli ortofrutticoli con difetti estetici, offerti a prezzi scontati in un’ottica di riduzione degli sprechi: nel 2022, la percentuale di prodotti bollinati venduti è stata del 50%, risparmiando 857 tonnellate di rifiuti alimentari. Ridotta del 12% la plastica da del pack, mentre quella utilizzata per gli imballaggi viene riciclato attraverso il progetto Re.Wind. c’è poi la riduzione dei consumi energetici, con politiche di efficientamento, aumentando l’energia prodotta da fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2: nel 2022 installati 30 nuovi impianti fotovoltaici mentre è il 43% l’energia acquistata da terzi proveniente da fonti rinnovabili. Tra il 2021 e il 2022 registrata una riduzione dei consumi energetici superiore al 12%.