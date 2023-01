Md: prima insegna italiana a testare Solstice L40X

Si tratta di un refrigerante pronto per l’uso, a basso potenziale di riscaldamento globale testato nel punto di vendita Md di San Giovanni in Persiceto (Bo)

Solstice L40X di Honeywell è un refrigerante pronto per l’uso, a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), efficiente dal punto di vista energetico e a base di idrofluoroolefina. Questo sistema è stato adottato, grazie al supporto di Arneg, nel punto di vendita Md Discount di San Giovanni in Persiceto (Bo), primo supermercato d’Italia a utilizzarlo. Il refrigerante ha un basso GWP pari a 146, che consente a Md di essere conforme al regolamento dell’Unione Europea sui gas fluorurati a effetto serra (EU F-Gas Regulation) e può essere installato e sottoposto a manutenzione da parte di personale specializzato.

Le dichiarazioni

“Md si impegna a utilizzare soluzioni in linea con le proprie iniziative di efficienza energetica e sostenibilità, che attualmente comprendono il controllo della refrigerazione attraverso sistemi di monitoraggio dell’elettricità a distanza e l’utilizzo di carrelli frigoriferi alimentati da energia pulita -dichiara Michele Aiello, direttore tecnico di Md-. Stiamo collaborando con Honeywell per proseguire il nostro lavoro in quest’area e implementare Solstice L40X nel nostro nuovo punto vendita di San Giovanni in Persiceto, che si prevede possa garantire un risparmio sui costi totali di circa 260.000 euro e una riduzione del 25% delle emissioni totali, rispetto al biossido di carbonio, solo per il nuovo punto vendita.1 La scelta di soluzioni HFO, come Solstice L40X, è fondamentale per noi, in quanto continuiamo a far crescere la nostra rete di punti vendita al dettaglio di generi alimentari e a concentrarci su scelte migliori per l’ambiente”.

“Il refrigerante Solstice L40X di Honeywell, efficiente dal punto di vista energetico, è già pronto per soddisfare le esigenze di refrigerazione dei supermercati di piccole e medie dimensioni e gli obiettivi di trasformazione ambientale, nel rispetto dei requisiti normativi -aggiunge Julien Soulet, vice president and general manager, Fluorine Products, Europe, Middle East and Africa, Honeywell Advanced Materials-. Questa soluzione completa, che fa parte della linea di refrigeranti HFO Solstice di Honeywell, aiuterà i retailer di generi alimentari come Md a raggiungere gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio, a ridurre le bollette energetiche e a migliorare i loro profitti”.