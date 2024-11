MediaWorld: per la campagna del Black Friday sceglie i The Jackal

Nuova campagna promozionale per lanciare il Black Friday di MediaWorld e valorizzare servizi come Trade in e Pick Up in 30 minuti

Nel 2023 Gianluca Fru fu protagonista della campagna che MediaWorld lanciò in occasione del Black Friday. Quest'anno, il gruppo conferma l'artista e l'intero collettivo di cui fa parte, The Jackal, per realizzare alcuni episodi ispirati dal claim Immagina cosa puoi fare.

"La scelta di coinvolgere l'intero collettivo The Jackal, dopo il successo di Gianluca Fru lo scorso anno, non solo garantisce continuità e alta riconoscibilità alla campagna, ma la rende ancora più dinamica e coinvolgente. L'ironia e la simpatia contagiosa del gruppo, amplificate dalle diverse personalità di Fru, Aurora, Ciro e Fabio, permettono di identificarci ancora di più con le situazioni presentate, regalando leggerezza e ironia al mese di promozioni che attendono i nostri utenti online e nei negozi fisici" commenta Vittorio Buonfiglio, Coo MediaWorld.

La campagna

Realizzata in collaborazione con Armando Testa, la campagna è stata studiata per evidenziare i principali aspetti di differenziazione che qualificano MediaWorld come Experience Champion. I soggetti non solo presentano le promozioni speciali previste per il Black Friday, ma puntano a valorizzare i servizi esclusivi che arricchiscono l'esperienza d'acquisto, e in particolare il servizio omnichannel Pick Up in 30 minuti e il servizio Trade in, che, supervalutando l'usato, democratizza l'accesso alle ultime tecnologie e sostiene il potere d'acquisto degli italiani.

Il media mix è stato studiato per raggiungere i clienti in ogni fase del percorso d'acquisto, considerando le modalità di fruizione dei media, sempre più digitali e diversificate. La campagna prevede una presenza video capillare, che spazia dalla TV lineare alla Connected TV, includendo formati preroll su YouTube e piattaforme social. Sul fronte digital, la campagna sarà visibile sui principali siti di informazione generalista e su portali verticali dedicati allo shopping e alle offerte. Completa il piano una strategia audio che copre le principali emittenti radiofoniche tradizionali e le piattaforme di streaming digitale.

"La strategia media, studiata per riflettere l'approccio omnicanale di MediaWorld, sfrutta in modo integrato tutti i touchpoint, valorizzando i nostri asset owned, paid ed earned, sia online che offline, in un'ottica full-funnel -puntualizza Francesco Sodano, head of omnichannel marketing & retail media-. La campagna, inoltre, si sviluppa narrativamente attraverso diversi episodi, che vedranno i The Jackal protagonisti di una divertente miniserie, mantenendo alta l'attenzione e la curiosità del pubblico per tutto il periodo del Black Friday più colorato di sempre."