Per MediaWorld il Black Friday è a colori

Il Black Friday non è più nero ma ricco di colori. Almeno per MediaWorld che ha attuato la nuova campagna sulla base di una recente analisi GFK sul clima attuale dei consumi in Italia. Il sentiment dei consumatori, infatti, non sarebbe ottimista come un tempo. Risparmio sembrerebbe oggi la parola chiave. In un contesto in cui le promozioni del Black Friday si assomigliano e hanno il solito colore nero a fare da sfondo, l'insegna promuove il venerdì ricco di colori lanciando una campagna per raccontare l’unicità del proprio Black Friday. “Come leader di mercato percepiamo come una nostra precisa responsabilità portare innovazione e approcci inediti che mettono al centro i clienti con iniziative che siano in grado di ribadire la vicinanza alle loro esigenze e la nostra capacità di anticiparle -commenta Guido Monferrini, Ad MediaWorld-. In un momento oggettivamente complesso e dove in molti vedono tutto nero, ci è sembrato fondamentale dare un segnale forte, con iniziative promozionali che si susseguiranno su tutto novembre e una campagna ad alto impatto e che restituirà tono e colore a questo 2023”.

La campagna

La nuova campagna è firmata Armando Testa e ha come protagonista Gianluca Fru, conosciuto sia sui social che in TV, grazie a programmi di successo come LOL – Chi ride è fuori, Italia’s Got Talent e Pechino Express e componente del collettivo The Jackal, adatto quindi a intercettare sia la Gen Z che i millennials. Dal suo appartamento tutto nero, Fru invocherà un Black Friday più colorato e con offerte più varie da cui lasciarsi stupire: Fru chiederà, infatti, un Black FrUday. La campagna si sviluppa su tutto il mese di novembre tramite 3 wave consecutive fino al Cyber Monday ed è stata declinata sia sulla TV che sui canali digital e social del brand, attraverso una serie di contenuti in cui Fru si diverte a scoprire e raccontarci il Black Friday più colorato di sempre. O, come direbbe lui, il Black FrUday.

“La scelta di un testimonial come Gianluca Fru, riflette a pieno il nostro approccio ironico ma sempre attento a tutte le sensibilità. Tutti potremo, infatti, identificarci con un personaggio dalla simpatia contagiosa e che, tramite la sua leggerezza e auto-ironia, ci invoglierà a guardare con fiducia alle piccole e grandi sfide che caratterizzano la quotidianità di tutti noi” afferma Vittorio Buonfiglio COO MediaWorld

Francesco Sodano, head of omnichannel marketing, aggiunge: “La strategia media che abbiamo studiato, riflette l’approccio omnicanale che contraddistingue MediaWorld, e ci consente di sfruttare tutti i touchpoint in maniera integrata valorizzando tutti gli asset a nostra disposizione: owned, paid ed earned media sia online che offline in un’ottica full funnel” .