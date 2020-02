Mercatò (Selex) amplia la rete per la spesa online

Attraverso la piattaforma CosìComodo.it, l’insegna Mercatò del Gruppo Dimar (Selex) ha avviato a Saluzzo (Cn) la spesa online in modalità drive allargando a otto sue strutture il servizio di spesa online con la formula clicca e ritira. Sul sito www.mercato.cosicomodo.it sono disponibili oltre 13.000 referenze, comprese le linee Selex, le grandi marche, le specialità tipiche regionali e locali, e inclusi i freschissimi, che verranno confezionati appositamente dando la possibilità di specificare il tipo di taglio o di preparazione che si preferisce.

Come funziona il servizio

La spesa può essere effettuata dal consumatore da smartphone, tablet o computer, in qualsiasi luogo e ritaglio di tempo, fissando il ritiro all’ora che si preferisce, dal lunedì al sabato, tra le 10.30 e le 19.30. Gli utenti possono ritirare la spesa nelle apposite aree esterne al superstore Mercatò Extra di via Lattanzi 29, dopo aver effettuato l’identificazione al totem digitale posto nei parcheggi. Sarà un addetto a caricare la spesa direttamente in auto. La temperatura degli alimenti viene tenuta sotto controllo siano essi freschi, surgelati o a temperatura ambiente, in modo tale da consegnarli al cliente esattamente come appena prelevati da uno scaffale del supermercato. Il pagamento può avvenire online, al momento dell’ordine, scegliendo fra carta di credito e PayPal.